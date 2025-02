Curso Pós-médio em Guia de Turismo ainda tem vagas – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Interessados em participar do curso Pós-médio em Guia de Turismo têm até a primeira quinzena de março para se inscrever. A capacitação, que é gratuita e reconhecida pelo Ministério do Turismo, visa qualificar profissionais para atuar no setor turístico, uma das principais atividades da economia local.

O curso é voltado para pessoas interessadas em trabalhar com receptivo turístico, condução de grupos e criação de roteiros na cidade e em outras regiões. Durante a formação, os alunos aprenderão sobre história, cultura, geografia e aspectos ambientais, além de receberem treinamentos práticos para atender visitantes com excelência.

As inscrições podem ser feitas diretamente na secretaria da EM Tancredo, de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 21h30. As vagas são limitadas. Para participar, é necessário ter concluído o ensino médio. Segundo a direção da escola, a iniciativa busca fortalecer o turismo sustentável e oferecer novas oportunidades profissionais para os moradores de Ubatuba.

Júlio Teixeira foi aluno do curso no último ano e destacou que foi extremamente enriquecedor.

“Fazer o curso ampliou minha visão sobre a cidade de Ubatuba e me fez enxergá-la com ainda mais amor e carinho, especialmente para as partes muitas vezes esquecidas. Ao longo do curso, tive a oportunidade de mergulhar na riqueza histórica, cultural e natural da região, compreendendo sua importância para o turismo sustentável e para as comunidades locais”, comentou.

O turismo é um dos setores que mais cresce no mundo e oferece inúmeras oportunidades, como conduzir grupos em passeios culturais, ecológicos e históricos; atuar em agências de viagens, hotéis, parques temáticos ou como autônomo; explorar roteiros locais, nacionais e internacionais e valorizar e preservar o patrimônio cultural e natural, sendo um agente de transformação.

“Essa jornada me permitiu adquirir novos conhecimentos e, principalmente, reafirmar meu compromisso com um turismo responsável e valorizador da identidade local. O curso foi, sem dúvida, um divisor de águas na minha trajetória, e levo comigo não só aprendizado, mas também uma nova perspectiva sobre o papel do guia de turismo na preservação e promoção dos destinos que conduzimos”, afirmou o mais novo Guia de Turismo.

Conteúdo

No curso, o aluno aprenderá conteúdos como:

Planejar e conduzir roteiros turísticos personalizados.

Comunicar-se de forma eficaz e acolhedora com diferentes públicos.

Aplicar técnicas de atendimento e segurança no turismo.

Compreender a história, cultura e geografia dos destinos.

Para Teixeira, o conteúdo programático foi extremamente completo, abordando desde técnicas de condução e atendimento ao turista até conhecimentos detalhados sobre geografia, história e meio ambiente. “Os professores, altamente qualificados, compartilharam seu conhecimento com dedicação, proporcionando uma formação sólida e inspiradora”, enfatizou.

Documentos para matrícula

*duas fotos 3X4,

*cópia do RG e CPF,

*cópia da certidão de nascimento ou casamento,

*cópia do comprovante de endereço datado de janeiro 2024,

*cópia do comprovante de conclusão do Ensino Médio.

Sobre o curso

Pioneira, a Escola Municipal Pres. Tancredo de Almeida Neves, desde 2003 se tornou a primeira escola municipal do Brasil a ser credenciada pela Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), sendo considerada pelo órgão como detentora da melhor e mais completa grade curricular na formação e habilitação de Guias de Turismo.

Guia de Turismo

O curso de formação em Guia de Turismo tem duração de um ano e possibilita o credenciamento como Guia de Turismo Regional com a possibilidade de especialização em atrativos culturais e/ou ambientais e Guia de Turismo Nacional e América do Sul.

Além das aulas teóricas, o curso exige participação em diversas saídas técnicas para treinamento e avaliação, possibilitando ao aluno vivenciar a prática profissional.” Essas experiências proporcionaram uma conexão mais profunda com o patrimônio e a diversidade do nosso país, tornando o aprendizado ainda mais significativo”, finalizou Teixeira.

Mais informações pelo WhatsApp: 12 3832-6221