Copa Popular de Futebol começa neste domingo com 26 jogos

A Copa Popular de Futebol Amador de São José dos Campos, promovida pela Prefeitura, começa neste domingo (23) com a realização de 26 jogos. A competição, que terá a participação de 75 equipes divididas em 4 divisões, abre a temporada 2025 da Divisão de Torneios e Competições da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida.

O campeonato é divido em quatro séries, com base no ranking definido na temporada anterior. As quatro primeiras séries – AP1 (amador popular da 1ª divisão), AP2 (amador popular da 2ª divisão) e AP3 (amador popular da 3ª divisão) – têm um número fixo de 14 equipes participantes.

A AP4 (amador popular da 4ª divisão) tem 33 equipes participantes – o Unidos da Norte desistiu da disputa depois da inscrição realizada – divididos em 4 grupos.

A primeira rodada prevê 7 jogos programados nas séries AP1, AP2 e AP3 e 5 jogos na AP4 (veja programação abaixo).

O regulamento das séries AP1, AP2 e AP3 prevê que as equipes jogarão entre si, em 13 rodadas de turno único, classificando-se os oito primeiros colocados para as quartas de final, que acontecerão em jogos de ida e volta.

Na AP4 as equipes de um grupo jogarão com todos os clubes do mesmo grupo, em turno único. Classificam-se para segunda fase as quatro equipes de cada grupo para as oitavas de final, em jogos de ida e volta.

Na AP1 os 2 últimos colocados na classificação geral serão rebaixados para a AP2 na temporada 2026. Na AP2 os 2 primeiros sobem e os 3 últimos caem; na AP4 sobem 3 e caem 4 e na AP4 sobem os 4 primeiros colocados.

Na temporada 2024, os campões foram Real Norte (primeira divisão), Real Colonial (segunda divisão), Athletico Mariana (terceira divisão) e Castanheiras (quarta divisão).

O torneio terá jogos aos finais de semana em todas as regiões da cidade. A disputa do título da AP4 será no dia 15 de junho e as finais da AP1, AP2 e AP3 em 20 de julho.

Primeira rodada

23/02 – Domingo

Primeira Divisão – AP1

Real Norte/Costinha x Unidos da Leste (Ponte Nova – 8h)

União Portela SC x Sport Club RC (Itapuã – 8h)

Bixo Solto x PSV do Vale (Poli Cerejeiras – 8h)

Freitas FC x Vila Paivense (Vila Machado – 8h)

Mariana FC x Jaúmaica FC (Campos de São José – 8h)

Maracanã EC x Inter de Valência (Maracanãzinho – 8h)

Real Colonial FC x Oz Galacticos Joseense (Jd. Limoeiro – 10h30)

Segunda Divisão – AP2

Real Zona Sul X C.A.A.V (João do Pulo – 8h)

Vila Real FC x Atlético Paulista (Poli São Judas Tadeu – 10h30)

Águia United x Manchester RC (Poli da Lagoa – 15h20)

Fênix da Sul x Santa Inês I (Poli da Lagoa – 10h30)

Athletico Mariana x Atlético 31 SC (Campos de São José – 10h30)

Monterrey FC x Real Interlagos (Santa Júlia – 10h30)

Pinheiros x Unidos do Galo (Jd. do Lago – Sapão – 13h)

Terceira Divisão – AP3

CFAL x Atlético São Vicente (João do Pulo – 10h30)

Real 22 FC x Arsenal Zona Sul (Jd. Limoeiro – 13h)

Real Vila Cândida x Clube Atlético RB (Vila Cândida – Canindú – 8h)

Sport Atlético Central x Pinheirinho (Itapuã – 15h20)

Castanheiras x Cruz Imperial (Castanheiras – 8h)

Cruzeiro do Sul x Mesquita FC (Poli da Lagoa – 8h)

Atlético São José x Por do Sol (Santa Inês 2 – 10h30)

Quarta Divisão – AP4

Grupo A

Unidos da Norte 0 x 3 EC Nova Michigan (Altos do Vila Paiva – 13h) – WO

Real Pinheirinho x Barravelha (Pousada do Vale – 13h)

FC Resenha x Diamante Negro (Maracanãzinho – 15h20)

Amigos da Norte – Folga

Grupo B

Relíquias do Banhado x Pousada FC (Parque da Cidade – 13h)

Real Resenha x Olaria FC (Unidos da Vila – 13h)

Jardim São José FC x Vasquinho (Santa Inês 2 – 15h20)

Atlético Real Deportivo – Folga



