Clube de Jardinagem do Jardim Botânico de Sorocaba tem oficina de horta autoirrigável – Agência de Notícias

Fotos: Sema

Os integrantes do Clube de Jardinagem do Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas” participaram, na manhã de quarta-feira (19), de uma oficina gratuita de horta autoirrigável, utilizando garrafa pet, ministrada pela técnica agrícola da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), Régyla Cabral. Eles criaram um vasinho, com hortaliças e temperos, e cada um pode levar o seu para casa.

Antes da oficina, Régyla falou sobre agricultura e a importância das hortas em área urbana, que possui a maior parte das áreas impermeáveis. No bate-papo, também foi falado da relevância do campo para as cidades, além de compartilharem memórias sobre o assunto, envolvendo a disparidade entre a produção e o consumo de produtos orgânicos.

O Clube de Jardinagem foi criado pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal, em 2023, e tem como objetivo promover o aprendizado e a prática da jardinagem e da educação ambiental.

Os encontros são realizados semanalmente, às quartas-feiras, das 8h30 às 10h30, no Jardim Botânico, com uma programação que inclui formações teóricas e atividades práticas, tudo de forma gratuita. A participação é voltada ao público com mais de 18 anos, sem a necessidade de inscrição prévia.

O Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas” está localizado na Rua Miguel Montoro Lozano, 340, no Jardim Dois Corações. Mais informações podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, pelo e-mail: [email protected].