Clínica Internacional abre 5ª Semana Municipal do Basquete

Nei José Sant’Anna





Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

A Clínica Internacional de Técnicos, promovida pela Federação Paulista de Basketball, abre neste sábado (22) e domingo (23) a 5ª Semana Municipal do Basquete de São José dos Campos. O evento, que tem inscrições abertas no site da federação até esta sexta (21), acontece no ginásio do Teatrão, na Vila Industrial.

O objetivo da clínica é capacitar profissionais formadores no basquetebol, trazendo uma programação composta por palestras e vivências práticas para aplicação de conceitos, estratégias e técnicas relacionadas ao basquete. A programação traz palestras com treinadores renomados no cenário nacional e internacional.

O técnico espanhol Adolfo “Fito” Gonzalez vai compartilhar com treinadores brasileiros sua vasta experiência no desenvolvimento de jovens talentos. Coordenador de basquete do Estudiantes de Madri, Fito fará quatro treinamentos, passando aos participantes da clínica aquilo que desenvolveu ao longo da carreira.

O técnico espanhol Adolfo “Fito” Gonzalez dará palestra em São José | Foto: Divulgação

“Minha intenção é focar no treinamento de basquete. Venho de um clube que tem equipes profissionais masculinas e femininas, mas que também é conhecido por seu trabalho nas categorias de base. Na minha experiência, conseguir a abordagem certa nestas idades sensíveis é o que permite o desenvolvimento adequado dos jogadores”, diz o treinador em entrevista para o portal da Federação Paulista de Basketball.

Outro convidado desta edição é o argentino Raúl Baccalá. O experiente treinador é especialista no desenvolvimento de jovens atletas, com foco em aspectos defensivos do jogo. Baccalá já foi assistente técnico da Associação Espanhola de Charata e comandou a seleção da província argentina de Chaco, além de ter participado de mais de 100 clínicas nacionais e internacionais.

No encontro deste final de semana, Raúl Baccalá comandará cinco vivências práticas – três no sábado e duas no domingo. “Vou compartilhar com todos os treinadores o meu estilo para desenvolver o jogo tanto na defesa quanto no ataque, nas categorias de base e no adulto.”

Outros eventos

A 5ª Semana Municipal do Basquete prossegue até o dia 27 de fevereiro. Na segunda-feira (24) será realizada uma palestra com o professor Alexandre Caiçara, às 14h, no ginásio do Teatrão, destinada a treinadores de basquete.

À noite, a partir das 19h, está programada a abertura oficial da Semana, no auditório do Centro da Juventude, seguida pela palestra com o ex-técnico da seleção brasileira, Lula Ferreira, aberta ao público em geral.

Na terça (25) acontece a abertura da Copa Popular de Basquete 45+, reunido equipes amadoras que atuam em várias regiões da cidade. E na quarta (26) haverá a apresentação oficial da equipe feminina do Pontz São José Basketball para a temporada 2025.

Na quinta-feira (27) a programação inclui uma clínica envolvendo as crianças que praticam a modalidade nas unidades esportivas da Prefeitura.

À noite, encerrando os eventos da Semana, acontecerá a partida entre São José Basketball e Bauru Basket, válido pela 20ª rodada do NBB Caixa 2024/2025, na Farma Conde Arena.

O ex-armador Nilo Guimarães será homenageado na Semana do Basquete | Foto: Divulgação

No intervalo da partida está programada a homenagem a um ícone do basquete joseense, o ex-armador Nilo Guimarães, bicampeão paulista, campeão brasileiro e vice sul-americano pelo Tênis Clube São José no início dos anos 80. Nilo integrou o quinteto que marcou história, ao lado de Carioquinha, Zé Geraldo, Ubiratã e Marcelo Vido, capitaneados pelo técnico Edvar Simões.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida