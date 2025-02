CCZ tem feira de adoção e vacinação de pets no sábado

Lucas Brito





Secretaria de Saúde

O CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) promove neste sábado (22), das 8h30 às 13h30, mais uma feira de adoção, vacinação antirrábica e microchipagem de cães e gatos.

A feira, realizada pela Prefeitura de São José dos Campos, é uma oportunidade dos pets receberem um novo lar e muito amor. Ao todo, estarão disponíveis 78 animais, sendo 70 cães (59 machos e 11 fêmeas) e 8 felinos (4 machos e 4 fêmeas).

Para adotar, é necessário ser maior de 18 anos e apresentar documento original com foto e CPF para a formalização do processo.

Visando a posse responsável, o animal só é entregue após visita domiciliar e aprovação da equipe técnica. Posteriormente, é agendada uma nova ida na casa do tutor para avaliar a adaptação.

Desde 2021, já foram adotados 444 cães e gatos. Os interessados também podem realizar a adoção digital pelo site do CCZ.

Vacinação e microchipagem

Durante o evento, os tutores também podem levar cães e gatos para vacinação antirrábica e microchipagem. Não é necessário agendamento, basta que o animal tenha 4 meses ou mais de idade e apresentar carteira de vacinação, documentos pessoais e comprovante de residência do município de São José dos Campos.

A recomendação é que os pets sejam conduzidos com coleira e guia, acompanhados por uma pessoa adulta.

A microchipagem é um método permanente de identificação animal e extremamente importante para a diminuição dos casos de abandono e perda. O dispositivo eletrônico armazena um código único e inalterável com informações de contato do tutor e do pet, como nomes, endereços e telefones.



