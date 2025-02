Blocos de saúde mental prometem agitar os foliões no Rio – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O bloco Loucura Suburbana comemora seus 25 anos de história este ano – Divulgação

Faltando pouco mais de uma semana para o início do Carnaval, os blocos Loucura Suburbana, Império Colonial, Tá Pirando, Pirado, Pirou! e Zona Mental começam a desfilar pelas ruas do Rio nesta sexta-feira (21/2). Com sambas-enredo que envolvem resistência, igualdade e luta antimanicomial, os blocos prometem agitar os foliões cariocas este ano, reunindo a comunidade, os pacientes e os profissionais dos centros de atenção psicossocial (CAPS) em diferentes regiões da cidade.

Os blocos são formados por usuários, familiares e profissionais da rede de saúde mental da cidade, promovendo inclusão e respeito, dentro da maior festa popular brasileira. Com todo o brilho e a diversidade proporcionados pelo carnaval, os blocos promovem a integração dos pacientes com as comunidades, com a vizinhança e com foliões de toda a cidade, além de funcionarem como terapia ocupacional, com oficinas de música, adereços e artesanato.

Enredos que transformam

O Zona Mental já desfila há nove anos pelas ruas da Zona Oeste. O bloco abre os desfiles no dia 21 de fevereiro, com concentração na Praça Guilherme da Silveira, em Bangu, às 16h. Com o enredo “Vem ser criança no bloco Zona Mental!”, a agremiação, que conta com a colaboração de serviços de saúde mental infanto-juvenil, traz à tona a reivindicação de direitos das crianças. A mensagem é clara: “ser criança não é brinquedo”, enfatizando o direito à saúde, educação e lazer, além de uma infância livre de qualquer forma de violência.

No dia 23 de fevereiro, o Tá Pirando, Pirado, Pirou! promete uma celebração cheia de significados. Com concentração às 15h na Avenida Pasteur, em frente ao Instituto Benjamin Constant, o bloco traz o tema “Qorpo Santo, poeta do absurdo contra o manicômio”. Frases como “Eu sou vida, não sou morte” e “Hoje sou um, amanhã sou outro” ecoam a luta pela liberdade de ser e o combate aos estigmas associados à saúde mental.

O Império Colonial desfila no dia 25 de fevereiro, a partir de 14h, com concentração na porta do projeto Arte, Horta e Cia, próximo à Clínica da Família Arthur Bispo do Rosário, em Jacarepaguá. Este bloco reúne diversas redes de saúde mental de Colônia e da comunidade vizinha ao Museu Bispo do Rosário.

Por fim, a alegria da Zona Norte fica por conta do Loucura Suburbana, que promete uma festa ainda mais especial neste ano, ao comemorar seus 25 anos de história. O desfile ocorrerá no dia 27 de fevereiro, com concentração às 16h e saída às 17h, na Rua Ramiro Magalhães, 521, no Engenho de Dentro. O bloco convida todos os foliões a celebrarem a riqueza de suas histórias, refletindo sobre a trajetória da saúde mental e seu papel na sociedade ao longo de um quarto de século de carnaval, arte e amor.

Agenda dos blocos

Zona Mental

Desfile: 21/2, às 16h

Local: Praça Guilherme da Silveira, Bangu

Tá Pirando, Pirado, Pirou!

Desfile: 23/2, às 14h

Local: Avenida Pasteur, Botafogo

Império Colonial

Desfile: 25/2, às 14h

Local: na porta do Arte, horta e Cia. Perto da Clínica da Família Arthur Bispo do Rosário

Loucura Suburbana

Desfile: 27/2, às 16h

Local: Instituto Nise da Silveira, Rua Ramiro Magalhães, 521 – Engenho de Dentro