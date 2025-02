Bloco dos Bichos celebra o Dia Mundial da Vida Selvagem no MHS – Agência de Notícias

Para celebrar o Dia Mundial da Vida Selvagem (3 de março), a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema) e da Secretaria de Cultura (Secult), realizará, no dia 1⁰ de março, sábado de Carnaval, das 9h30 às 12h30, o Bloco dos Bichos, voltado a crianças de 3 a 10 anos, no Museu Histórico Sorocabano (MHS), anexo ao Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros”. As vagas para a programação gratuita são limitadas e, por isso, é necessário se inscrever, a partir das 10h desta sexta-feira (21), pelo link: https://tinyurl.com/bloco-dos-bichos.

Com música e atividades lúdicas e educativas, o Bloco dos Bichos tem como objetivo divulgar a data, incentivar a participação em atividades culturais e chamar a atenção das pessoas para a necessidade de conservação dos animais silvestres/selvagens, levando-as a refletirem sobre sua relação com a natureza e com o meio onde vivem.

A manhã começará com uma oficina de confecção/customização de máscaras de Carnaval, com a temática de animais silvestres/selvagens brasileiros ameaçados de extinção, como o lobo-guará, a onça-pintada, o mico-leão-dourado, o tucano-de-bico-preto, a tartaruga-cabeçuda e o tubarão-galha-branca.

Em seguida, para garantir a diversão, haverá uma oficina de confecção de confetes biodegradáveis, feitos com folhas secas de árvores. Os participantes poderão levar seu próprio saquinho reutilizável para guardar os confetes feitos. Vale lembrar que uma forma de ajudar na conservação da natureza é adotando hábitos sustentáveis, como por exemplo, separar o lixo, reaproveitar materiais e evitar usar produtos descartáveis.

Para finalizar a programação de forma ainda mais especial, as escritoras Jussara Person e Soraia Uno contarão a história do livro “Judite”, que fala sobre uma cutia esquecida e divertida. As cutias são roedores que fazem parte da fauna silvestre brasileira. Elas possuem um papel muito importante para a manutenção das florestas, pois enterram sementes e esquecem onde as deixaram, ajudando novas plantas a germinarem.

O Dia Mundial da Vida Selvagem, criada em 2013 pela Organização das Nações Unidas (ONU), tem como objetivo tratar da importância da vida selvagem. Todos os animais são importantes, porém aqueles chamados “silvestres” ou “selvagens” possuem importância também no que se refere à conservação da natureza, uma vez que são responsáveis por diversos aspectos (genéticos, sociais, econômicos, científicos, educacionais e culturais) e auxiliam na manutenção de um meio ambiente equilibrado e saudável para todos.

As crianças deverão estar acompanhadas durante toda a programação por um responsável, com idade a partir de 18 anos. As vagas sao limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição. Em cada vaga poderão ir até dois acompanhantes, sendo que um deles tem que ser o responsável pela criança. A inscrição deve ser feita até as 23h59 de segunda-feira (24).

A equipe de Educação Ambiental do Zoológico de Sorocaba enviará um e-mail até as 14h da próxima terça-feira (25), confirmando a inscrição. Já as famílias deverão confirmar a presença no evento, respondendo o e-mail recebido até as 23h59 da próxima quarta-feira (26).

O MHS está localizado na Rua Theodoro Kaisel, 883, na Vila Hortência, anexo ao Zoo.