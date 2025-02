Blitz conscientiza pedestres sobre segurança em travessias – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Diretoria de Trânsito de Ubatuba, em parceria com a CCR- RioSP, realizou mais uma blitz educativa voltada à conscientização sobre a segurança no trânsito. A ação, que aconteceu nesta quarta-feira, 19, aconteceu das 13h às 15h, no bairro Estufa 1, com foco especial na orientação de pedestres, especialmente estudantes, sobre a travessia segura na rodovia.

Simultaneamente à blitz, agentes de trânsito auxiliaram a travessia dos alunos na região. O movimento foi intenso no horário das 14h, quando aproximadamente 240 alunos da Escola Estadual Professora Sueli Aparecida saíram da unidade, enquanto cerca de 120 estudantes chegaram para as aulas às 14h20.

Uma das mães que acompanhava a filha na chegada à unidade escolar comentou que esse tipo de ação é essencial não só para as crianças, mas para adultos e idosos que costumam acompanhar os estudantes na saída e entrada da escola. “Em 2019, eu perdi uma pessoa muito querida aqui nessa pista e essa perda mexeu muito com a família. Ela saiu e não voltou para casa”, compartilhou Claudia.

A iniciativa faz parte de uma série de ações educativas promovidas pela Diretoria de Trânsito com o objetivo de reduzir acidentes e conscientizar a população sobre a importância do respeito às regras de segurança viária. “A expectativa é que a atividade contribua para um trânsito mais seguro para todos os munícipes, especialmente, para as crianças e adolescentes que circulam pela região diariamente. Agradecemos a parceria com a CCR pois, só neste trimestre, é a segunda ação conjunta que realizamos. Estamos unindo forças para diminuir o número de acidentes no trânsito em nossa cidade”, finalizou o diretor de Trânsito, Valdênio Frade.