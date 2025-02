AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA N.02/2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

Autorizo a Dispensa de Licitação, fundamentada no art. 75, II da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme solicitação, justificativa e parecer jurídico constante no processo abaixo, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de serralheria atendendo a demanda da Secretaria de Educação e Cultura do município de Bonito/MS.

AUTORIZO a Dispensa em cumprimento às determinações contidas no art. 72, VIII da Lei retro mencionada.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2025

FAVORECIDO: MARINALVA FEITOSA QUINTANA

CNPJ nº 13.517.357/0001-93

VALOR: R$ 49.145,64 (quarenta e nove mil cento e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

PRAZO: 12 (doze) meses.

Bonito-MS, 19 de fevereiro de 2025.

Josmail Rodrigues,

Prefeito Municipal.