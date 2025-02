ASSISTIR AO VIVO Racing x Botafogo RECOPA Sul-Americana 2025, HOJE (20/02), ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Racing Club x Botafogo acontece HOJE, HOJE (20/02) às 21:30 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações. O Botafogo disputa a Recopa Sul-Americana e por ser o atual campeão da Libertadores da América. Já o Racing é o atual campeão da Sul-Americana.

Racing Club x Botafogo: Previsão e Análise da 1ª Partida da Final da Recopa Sudamericana

Nesta quinta-feira, 21 de fevereiro de 2025, o Estádio Presidente Juan Domingo Perón, em Buenos Aires, será o palco da tão aguardada primeira partida da final da Recopa Sudamericana entre Racing Club e Botafogo. Este é o primeiro confronto entre as duas equipes na história da competição, que promete muita emoção e definição de rumo para a vaga nas oitavas de final.

Contexto e Histórico

Após conquistar a Copa Sudamericana de 2024 – título inédito desde a Supercopa Libertadores de 1988 – o Racing Club demonstrou um futebol marcante, comandado por Gustavo Costas, que levou a equipe a levantar o troféu de forma emocionante. A vitória por 3 a 1 sobre o Cruzeiro garantiu o título argentino, reforçando a tradição e a força do clube nas competições internacionais.

Do outro lado, o Botafogo, que ergueu a Copa Libertadores pela primeira vez no ano passado, surpreendeu ao vencer o Atlético Mineiro por 3 a 1. No entanto, a trajetória brasileira contra times argentinos ainda é delicada, já que o clube carioca possui um histórico modesto em confrontos em solo argentino – a última vitória fora de casa foi registrada na Copa Sudamericana de 2023 contra o Patronato.

Análise do Confronto

Racing Club entra em campo com a intenção de impor seu ritmo desde o início e aproveitar o fator casa. Apesar de terem perdido os últimos dois jogos na liga e sofrido o primeiro revés nesta temporada ao cair por 3 a 2 para os Argentinos Juniors – o primeiro revés em casa na campanha de 2025 – o clube argentino demonstrou, na Recopa do ano passado, que sabe reagir e se impor em confrontos internacionais.

Por sua vez, o Botafogo busca repetir o feito conquistador do ano passado, mas terá a tarefa de superar a adversidade de jogar fora de casa e o histórico pouco favorável em confrontos na Argentina. A equipe carioca, embora tenha obtido importantes conquistas nacionais e continentais, enfrenta dificuldades para se adaptar ao ambiente adverso e à pressão de um clássico de rivalidade regional.

Notícias das Equipes

Racing Club

Lesões: O atacante Adrian Martínez, principal referência no ataque do clube no ano passado, segue fora devido a uma lesão muscular.

O atacante Adrian Martínez, principal referência no ataque do clube no ano passado, segue fora devido a uma lesão muscular. Impacto: Martínez foi o artilheiro da equipe na campanha da Copa Sudamericana, e sua ausência pode pesar, mas o Racing confia na força coletiva e na experiência adquirida na temporada internacional.

Martínez foi o artilheiro da equipe na campanha da Copa Sudamericana, e sua ausência pode pesar, mas o Racing confia na força coletiva e na experiência adquirida na temporada internacional. Motivação: O clube busca consolidar a confiança adquirida na campanha de 2024 e mostrar que o revés recente na liga não afetará sua performance na final da Recopa.

Botafogo

Desafios: Apesar da conquista histórica da Libertadores, o Botafogo tem enfrentado dificuldades para conquistar vitórias fora de casa, sobretudo na Argentina.

Apesar da conquista histórica da Libertadores, o Botafogo tem enfrentado dificuldades para conquistar vitórias fora de casa, sobretudo na Argentina. Estado de Forma: O “Fogo” precisa encontrar estabilidade e superar o desgaste de partidas internacionais recentes para ter uma chance real de reverter o placar.

O “Fogo” precisa encontrar estabilidade e superar o desgaste de partidas internacionais recentes para ter uma chance real de reverter o placar. Dúvidas: A equipe pode contar com a experiência de jogadores que brilharam na campanha da Libertadores, mas a adaptação ao ambiente e a pressão serão fundamentais.

Prováveis Escalações

Racing Club (possível escalação):

Goleiro: Arias

Arias Defesa: Di Cesare, Sosa, Garcia Basso

Di Cesare, Sosa, Garcia Basso Meio-campo: Martirena, Nardoni, Zuculini, Rojas

Martirena, Nardoni, Zuculini, Rojas Ataque: Solari, Vietto, Salas

Solari, Vietto, Salas Técnico: [Nome do técnico]

Botafogo (possível escalação):

Goleiro: John

John Defesa: Ponte, Bastos, Barboza, Telles

Ponte, Bastos, Barboza, Telles Meio-campo: Freitas, Allan

Freitas, Allan Ataque: Artur, Savarino, Jeffinho, Jesus

Artur, Savarino, Jeffinho, Jesus Técnico: [Nome do técnico]

Prognóstico

Acreditamos que o Racing Club conseguirá se recuperar rapidamente após os revés recentes e impor seu jogo em casa, onde a torcida tem um papel fundamental no incentivo à equipe. O Botafogo, por sua vez, poderá ter dificuldades para se adaptar ao clima e à pressão do Estádio Presidente Perón, além de seu histórico desfavorável em confrontos argentinos.

Nossa previsão é de uma vitória apertada para o Racing Club por 1 a 0, resultado que pode ser suficiente para que os argentinos iniciem a decisão com a vantagem no agregado e mantenham o controle do confronto rumo ao título da Recopa Sudamericana.

Prepare-se para uma noite histórica e de muita emoção, onde cada lance pode definir o destino de uma final internacional. Fique ligado para mais atualizações e análises à medida que o grande jogo se aproxima!