Seop apreende 50 quentinhas vendidas irregularmente e sem condições sanitárias – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on

Fotos: Michelle Alves/Secom Por: Mariana Campos A Prefeitura de Sorocaba deu início, na manhã desta quarta-feira (31), à revitalização da Praça da Bandeira, localizada na Avenida Dr. Afonso Vergueiro, no Centro da cidade, como parte das ações do Programa “Sorocaba Linda de Verdade”. O local, que já recebeu iluminação com tecnologia em LED no fim […]