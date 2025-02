Secretaria de Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Semepp) funcionará no prédio da ACSO – Agência de Notícias

A reunião de alinhamento que definiu o local ocorreu nesta quarta-feira (19) e visa unir forças em prol do empreendedorismo sorocabano

A Prefeitura de Sorocaba definiu, na tarde desta quarta-feira (19), que a sede da Secretaria de Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Semepp) será no mesmo prédio em que funciona a Associação Comercial de Sorocaba (ACSO), na região central da cidade. O assunto foi tratado em reunião no próprio local.

A iniciativa visa fortalecer o apoio ao empreendedorismo local, concentrando em um único espaço os serviços essenciais para micro e pequenos empresários. Com essa parceria, a Prefeitura de Sorocaba disponibilizará, dentro da ACSO, atendimentos e orientações para facilitar a abertura, a capacitação, a regularização e o crescimento dos negócios.

“Queremos tornar o acesso aos serviços públicos mais prático e eficiente para os empreendedores, permitindo que eles encontrem, em um só lugar, todo o suporte necessário para alavancar seus negócios”, destacou o secretário da nova pasta, Fernando Marques.

Representando o Poder Público Municipal, além do secretário esteve presente o secretário de Gabinete Central (SGC) da Prefeitura, Eduardo Leite. A ACSO foi representada pelo presidente da associação, Hygor Duarte; pelo vice-presidente, Nilton Cezar, o primeiro tesoureiro, Antonio Carlos Crepaldi, e o diretor de Patrimônio, Márcio Rios.

Durante a reunião, foram debatidos detalhes operacionais dessa parceria, incluindo o escopo dos serviços que serão oferecidos e a infraestrutura necessária para atender aos empreendedores de Sorocaba e região. A expectativa é que a nova estrutura comece a funcionar a partir de abril, proporcionando um ambiente mais dinâmico e acessível àqueles que desejam abrir ou expandir suas empresas.

O presidente da ACSO, Hygor Duarte, reforçou a importância desse alinhamento entre o setor público e a iniciativa privada para impulsionar a economia local. “Essa parceria reforça nosso compromisso de apoiar o empreendedorismo, oferecendo aos empresários um espaço estruturado e integrado com a Prefeitura para que possam desenvolver seus negócios com mais facilidade e segurança”.

Além dos serviços de orientação e atendimento, a presença da Secretaria de Empreendedorismo dentro da ACSO abre caminho para a ampliação de programas de capacitação e eventos voltados à inovação e ao desenvolvimento empresarial. A sinergia entre a Associação e o Poder Público permitirá a criação de novas oportunidades para os empresários da cidade.

Com essa iniciativa, Sorocaba dá mais um passo para fortalecer o ambiente de negócios, estimulando a geração de empregos e o crescimento econômico. A parceria entre a ACSO e a Prefeitura reforça o compromisso com o empreendedorismo e a desburocratização, garantindo que os micro e pequenos empresários tenham suporte ainda mais próximo e eficiente.