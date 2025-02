Por MRNews



Futebol na TV ao vivo: a partida São Luiz x Guarany de Bagé acontece Hoje (20/02) às 21h30 hs. O mandante da partida é o SL que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato Gaúcho de 2025. A partida é aguardada com ansiedade pelos torcedores dos dois times.

A Globo detém os direitos de transmissão do Campeonato Gaúcho na TV Aberta. A TV Globo, os canais SporTV, o Premiere transmitirão o estadual. No entanto, vale destacar que apenas o primeiro caso se trata de TV aberta.

São Luiz x Guarany de Bagé: Confronto decisivo pela semifinal do Troféu Farroupilha

São Luiz e Guarany de Bagé se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 21h30min, no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí, pela semifinal do Troféu Farroupilha. A competição vale uma vaga na Copa do Brasil de 2026 e promete uma disputa intensa entre as equipes.

Momento das equipes

O São Luiz chega para a partida com um bom desempenho na fase classificatória e busca impor seu mando de campo para garantir vantagem no jogo de ida. Com um sistema defensivo organizado e um ataque veloz, o time de Pedro Iarley aposta na experiência de seus jogadores para superar o adversário.

Do outro lado, o Guarany de Bagé quer surpreender fora de casa e levar a decisão para seu estádio em condições favoráveis. A equipe de Márcio Nunes vem mostrando equilíbrio tático e aposta na velocidade de seus atacantes para quebrar a defesa adversária.

Prováveis escalações

São Luiz: Léo Oliveira; Rafael Goiano, Bruno Jesus e Márcio Duarte; Tetê (Anderson Recife), Diego e Gabriel Davis; Matheuzinho, Da Silva e Adaílson.

Técnico: Pedro Iarley.

Guarany de Bagé: Jonathan; Talles, Saulo, Bruno Cardoso e João Victor; David Cunha, Murilo e Marcelinho; Rogério Sena, Lucas Souza e Yan Philippe.

Técnico: Márcio Nunes.

Arbitragem

O jogo contará com a arbitragem de Anderson Daronco, auxiliado por Tiago Augusto Kappes Diel e Fabricio Lima Baseggio. O VAR ficará sob responsabilidade de Daniel Nobre Bins.

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube do GZH, oferecendo uma opção acessível para os torcedores acompanharem esse duelo decisivo.

Expectativa para o confronto

Com duas equipes tradicionais e em boa fase, a expectativa é de um jogo equilibrado e emocionante. O São Luiz aposta no fator casa, enquanto o Guarany de Bagé quer surpreender e levar a decisão para o segundo jogo.

Quem avançar disputará a final do Troféu Farroupilha e ficará a um passo de garantir presença na Copa do Brasil 2026.

Fique ligado para acompanhar esse grande duelo do Campeonato Gaúcho 2025!