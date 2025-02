Roma x Porto ASSISTIR AO VIVO Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024/25, HOJE (20/02)

O jogo entre Roma x Porto e acontece HOJE 14h45 hs. O mandante da partida busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024 – 2025.

Roma x Porto: Previsão, Notícias e Prováveis Escalações

Com uma vaga nas oitavas de final da Liga Europa em jogo, Roma e Porto se enfrentam no Estádio Olímpico pelo segundo jogo do playoff eliminatório. No primeiro duelo, as equipes empataram em Portugal, e agora os italianos buscam fazer valer o fator casa para avançar. Entretanto, históricos recentes mostram que os portugueses têm levado vantagem nesse confronto direto.

Análise da Partida

Apesar de ter saído na frente no Estádio do Dragão, a Roma não conseguiu sustentar a vantagem e sofreu o empate. O time de Claudio Ranieri, que assumiu o comando recentemente, vem em uma boa sequência na Série A, acumulando nove jogos sem derrota e somando 21 pontos no período, marca superior à de qualquer outra equipe italiana.

A Roma tem histórico recente de sucesso em competições europeias, vencendo a Conference League em 2022 e chegando à final da Liga Europa em 2023. O desempenho em casa também é um ponto positivo: nos últimos 16 jogos no torneio europeu, os Giallorossi venceram 13, incluindo as últimas três partidas sem sofrer gols.

Por outro lado, o Porto chega pressionado, pois sua temporada na Primeira Liga tem sido irregular. A vitória sobre o Farense encerrou uma sequência de cinco jogos sem triunfos na competição nacional. Sob o comando do recém-chegado Martin Anselmi, a equipe busca reencontrar sua melhor forma e aposta na sua história favorável contra a Roma: em sete confrontos diretos, os portugueses perderam apenas um.

Forma Recente

Roma na Liga Europa: D-D-W-L-W-D

Roma (todas as competições): W-D-L-W-D-W

Porto na Liga Europa: L-D-W-L-W-D

Porto (todas as competições): D-W-D-D-D-W

Notícias das Equipes e Escalações

Ranieri terá desfalques importantes: Bryan Cristante e Alexis Saelemaekers estão suspensos, enquanto Devyne Rensch segue lesionado. No entanto, Gianluca Mancini, que saiu no intervalo contra o Parma devido a uma lesão no tornozelo, deve estar disponível. Outra dúvida é sobre a utilização de Paulo Dybala desde o início, ou se Matias Soule, autor do gol da vitória contra o Parma, será mantido.

Pelo lado do Porto, Marko Grujic e Martim Fernandes continuam fora, mas jogadores como Tiago Djalo, Alan Varela e Stephen Eustaquio podem voltar à formação titular. O atacante Samu Aghehowa ainda não marcou nos últimos oito jogos, mas é o artilheiro da equipe na Liga Europa com cinco gols.

Prováveis Escalações

Roma: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Abdulhamid, Kone, Paredes, Angelino; Soule, Pellegrini; Dovbyk.

Porto: Costa; Djalo, Perez, Otavio; Mario, Eustaquio, Varela, Moura; Pepe, Mora; Aghehowa.

Palpite e Prognóstico

A fase atual da Roma sob o comando de Ranieri é excelente, e o time tem mostrado segurança defensiva nos jogos em casa. O Porto, por sua vez, tem encontrado dificuldades fora de Portugal e historicamente não tem bons desempenhos em jogos de mata-mata fora de casa.

Palpite: Roma 2-0 Porto (Roma avança com 3-1 no agregado).

Onde Assistir?

A Europa League é transmitida no Brasil pela ESPN e pelo Star+. Além disso, algumas partidas podem ser exibidas pela Paramount+. É sempre bom conferir a programação, pois pode variar.

A final pode ser transmitida pelo SBT.

