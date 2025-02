Red Bull Bragantino x Mirassol , ASSISTIR AO VIVO, PALPITES, ESCALAÇÕES Paulistão 2025, HOJE (20/02)

Red Bull Bragantino e Mirassol se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. A partida é válida pela 11ª e penúltima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista e promete ser decisiva para as pretensões das duas equipes na competição.

Momento das Equipes

O Red Bull Bragantino teve um início de campeonato irregular, mas conseguiu se recuperar nas últimas rodadas e agora briga por uma vaga nas quartas de final. Com 11 pontos, a equipe de Fernando Seabra está em terceiro lugar no Grupo B, empatada com Guarani e Portuguesa e apenas um ponto atrás do líder Santos. A vitória sobre o Noroeste por 2 a 1 na rodada passada deu esperança ao time de Bragança Paulista, que agora depende dos próprios resultados para avançar.

Do outro lado, o Mirassol, que já chegou a ter a melhor campanha do Paulistão, atravessa um momento de instabilidade. A equipe comandada por Eduardo Barroca não vence há quatro jogos e vem de uma derrota de virada para o Novorizontino por 2 a 1. Apesar do jejum, o Mirassol segue em segundo no Grupo A, com 16 pontos, cinco a mais que o Botafogo-SP, seu principal perseguidor.

Possíveis Escalações

Red Bull Bragantino – Técnico: Fernando Seabra

O Bragantino não poderá contar com o zagueiro Lucas Cunha, que foi negociado com o Sport. Por outro lado, Lucas Barbosa volta a ficar à disposição do treinador e pode ser uma novidade entre os relacionados.

Provável escalação: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista; Vinicinho, Eduardo Sasha e Isidro Pitta.

Desfalque: Nathan Mendes (lesionado).

Mirassol – Técnico: Eduardo Barroca

Sem baixas por suspensão, o treinador pode contar com o retorno do atacante Rafa Silva, que estava em transição física. No setor defensivo, David Braz pode retornar ao time titular.

Provável escalação: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Empereur (David Braz) e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel; Clayson (Chico Kim), Negueba e Iury Castilho.

Desfalques: Nenhum confirmado.

Arbitragem

Árbitro: Murilo Tarrega Victor (SP)

Murilo Tarrega Victor (SP) Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Rafael Tadeu Alves de Souza (SP)

Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Rafael Tadeu Alves de Souza (SP) VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Expectativa para o Jogo

A partida promete ser equilibrada, com o Bragantino precisando da vitória para seguir sonhando com a classificação e o Mirassol buscando a recuperação para confirmar matematicamente sua vaga na próxima fase. O duelo no Nabi Abi Chedid deve ter alta intensidade e grandes emoções para os torcedores das duas equipes.