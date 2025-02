Real Betis x Gent ASSISTIR AO VIVO Liga CONFERENCIA UEFA 2024/25, CONFERENCE LEAGUE HOJE (20/02), PALPITES

Por MRNews



O jogo entre Gent x Real Betis acontece HOJE (20/02) às 14h45 hs. O mandante da partida o primeiro time do confronto que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Conferência da UEFA, CONFERENCE LEAGUE 2024 – 2025.

Veja Também

Real Betis x Gent: Previsão e Análise para o Confronto da Conference League

Nesta quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025, o Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, será o palco do segundo confronto da fase de playoff da Conference League entre o Real Betis e o Gent. Os espanhóis já têm uma vantagem confortável após vencerem a primeira partida por 3 a 0 na Bélgica e estão a um passo de garantir a vaga nas oitavas de final, onde enfrentarão o vencedor entre Chelsea e Vitória de Guimarães.

Cenário do Confronto

O Real Betis demonstrou um futebol dominante no jogo de ida, onde, após um primeiro tempo sem gols, o Manchester United loanee Antony abriu o placar logo no início do segundo tempo. Cedric Bakambu e Sergi Altimira complementaram a vitória, deixando os visitantes com um agregado de 3 a 0. Esse resultado coloca os verdiblancos em uma posição privilegiada para a partida em casa.

Em Sevilha, o Betis vem de um revigorante triunfo por 3 a 0 contra o Real Sociedad, encerrando uma sequência de cinco jogos sem vencer em casa na La Liga. A vitória também impulsionou o time de Manuel Pellegrini para a oitava posição no campeonato, demonstrando que o grupo está encontrando ritmo tanto no cenário doméstico quanto no europeu.

Por outro lado, o Gent chega ao confronto com dificuldades na fase de competições internacionais. O clube belga, que se encontra em uma situação delicada após sofrer a derrota no primeiro confronto, vem lutando para conquistar vitórias fora de casa. Nos seus 14 jogos competitivos longe de seu estádio nesta temporada na Conference League, o Gent conquistou apenas uma vitória, o que torna a tarefa de reverter o placar bastante árdua.

Notícias das Equipes

Real Betis

Desfalques Importantes: Roca e Giovani Lo Celso ficaram de fora devido a lesões no pé e na coxa, respectivamente. Além disso, Hector Bellerín, William Carvalho, Angel Ortiz e Pablo Fornals também estão indisponíveis para a partida.

Roca e Giovani Lo Celso ficaram de fora devido a lesões no pé e na coxa, respectivamente. Além disso, Hector Bellerín, William Carvalho, Angel Ortiz e Pablo Fornals também estão indisponíveis para a partida. Impacto Positivo: O atacante Antony continua em excelente fase, tendo marcado seu terceiro gol pelo Betis na Liga, e é esperado que assuma um papel decisivo na partida.

Gent

Problemas de Disponibilidade: O time belga não incluiu em sua lista Aime Omgba, Andrew Hjulsager e Max Dean, devido a problemas de lesão. Por outro lado, Jordan Torunarigha retorna após suspensão, oferecendo alguma esperança para a defesa dos visitantes.

O time belga não incluiu em sua lista Aime Omgba, Andrew Hjulsager e Max Dean, devido a problemas de lesão. Por outro lado, Jordan Torunarigha retorna após suspensão, oferecendo alguma esperança para a defesa dos visitantes. Desafios Ofensivos: Apesar de terem registrado algumas vitórias com placares elásticos (inclusive duas vezes por 3 a 0), o Gent sofre com a falta de solidez nos jogos fora de casa, o que pode ser crucial diante da pressão sevilhana.

Prováveis Escalações

Real Betis (possível escalação):

Goleiro: Vieites

Vieites Defesa: Sabaly, Bartra, Natan, Perraud

Sabaly, Bartra, Natan, Perraud Meio-campo: Altimira, Cardoso

Altimira, Cardoso Ataque: Antony, Ávila, Ezzalzouli; Bakambu

Antony, Ávila, Ezzalzouli; Bakambu Técnico: Manuel Pellegrini

Gent (possível escalação):

Goleiro: Roef

Roef Defesa: Mitrovic, Watanabe, Torunarigha

Mitrovic, Watanabe, Torunarigha Meio-campo: Samoise, Ito, Lopes, Brown

Samoise, Ito, Lopes, Brown Ataque: Kums; Vanzeir, Gudjohnsen

Kums; Vanzeir, Gudjohnsen Técnico: [Nome do técnico, se disponível]

Previsão e Prognóstico

Com a vantagem obtida no primeiro confronto, o Real Betis entra em campo com grande confiança para ampliar a diferença e consolidar sua vaga nas oitavas de final da Conference League. A superioridade demonstrada no jogo de ida, aliada à recente recuperação em casa na La Liga, indica que os espanhóis devem controlar a partida e neutralizar as investidas do Gent.

Por outro lado, o Gent terá que assumir riscos para tentar reduzir o déficit, mas essa postura ofensiva pode, na prática, favorecer o Betis, que se beneficia da qualidade e experiência de seus atacantes. Assim, nossa previsão é de uma vitória confortável para o Real Betis, com um placar de 3 a 1 na partida, garantindo um agregado expressivo que os levará adiante no torneio.

Fique ligado para mais atualizações e análises detalhadas enquanto se aproxima o apito inicial, e acompanhe conosco essa jornada rumo às fases finais da Conference League!

Onde Assistir:

A transmissão da partida poderá ser conferida nos canais oficiais da UEFA ou nas plataformas de streaming esportivas disponíveis no Brasil.

Fique de olho: Acompanhe a análise de resultados e estatísticas completas após o jogo!