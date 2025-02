Prefeitura intensifica combate a escorpiões no Novo Horizonte

Lucas Brito





Diante do aumento de registros de avistamentos de escorpiões no bairro Novo Horizonte, a Prefeitura de São José dos Campos iniciou uma série de ações para controlar a proliferação desses animais.

Nesta terça-feira (18), equipes fazem a limpeza de bocas de lobo com hidrojato. O hidrojateamento é uma tecnologia que consiste na aplicação de jato de água com alta pressão para limpeza e desobstrução da tubulação, sem causar danos, para a retirada de animais peçonhentos.

Além da limpeza, roçada, retirada de entulhos e a manutenção nas ruas do bairro, serão executadas atividades educativas e de manejo ambiental nesta semana, com foco na eliminação de fatores que favorecem a proliferação do animal, reduzindo a incidência de escorpiões.

A Prefeitura reforça a importância da participação da população nas ações de prevenção, como a limpeza regular de quintais e a remoção de possíveis abrigos para os escorpiões.



Ações

Nesta quinta-feira (20), Agentes de Combate às Endemias (ACEs) visitarão imóveis, orientando os moradores sobre as medidas de prevenção e controle de escorpiões. Os endereços programados são: na Rua dos Eletricistas, Rua dos Pintores, Rua dos Serralheiros, Rua dos Vidraceiros e Rua dos Oleiros.

Durante as visitas, será distribuída uma cartilha com orientações detalhadas sobre as medidas preventivas pertinentes.

Ao encontrar situações de bueiros ou áreas verdes que necessitem de manutenção ou terrenos baldios com ausência de cuidados adequados, será realizado encaminhamento dos endereços em questão para as equipes de manutenção e fiscalização.

Emergências

Em caso de acidentes, as vítimas de picadas de escorpiões devem buscar atendimento no Hospital Municipal, UPA de São Francisco Xavier ou no Hospital de Clínicas Sul, que iniciou neste mês as atividades do Ponto Estratégico de Soro e Antiveneno (PESA), disponibilizando o soro antiescorpiônico para ampliar o serviço emergencial.

O serviço especializado conta com profissionais treinados para tratar os pacientes de forma ágil e eficaz, 24 horas, todos os dias da semana.



Por que houve esse aumento?

As altas temperaturas e as chuvas, típicas da primavera e do verão, favorecem a reprodução dos escorpiões, tornando-os mais ativos e aumentando o risco de acidentes. É importante ressaltar que os escorpiões não põem ovos: os filhotes se desenvolvem dentro do corpo da mãe e podem chegar a 30 em uma ninhada.

Houve aumento significativo no número de demandas relacionadas a escorpiões registradas no serviço 156. Comparando o período de janeiro a fevereiro de 2024 (13 demandas) com o mesmo período em 2025 (28 demandas), houve um aumento de mais de 100% nas solicitações no Novo Horizonte.

Como se proteger?

Os escorpiões são animais de hábitos noturnos, terrestres, que caçam insetos, sendo a barata seu principal alimento nas cidades. A população deve ficar atenta, pois os animais escondem-se em locais sombreados e preferencialmente úmidos como buracos no solo, túmulos, dormentes de linhas de trem, madeiras, entulhos, pedras, materiais de construção, frestas nas paredes, caixas de luz, encanamentos, bueiros, caixas de gordura, esgotos, roupas e calçados.

Caso encontre ou identifique possível abrigo do animal, basta entrar em contato pela Central 156 (telefone, site e aplicativo).

A gravidade do acidente varia conforme o local da picada e a sensibilidade do acidentado. É grave em crianças menores de 10 anos e idosos.

Prevenção:

Vedar soleiras das portas principais e telar janelas, rebocar paredes e muros para que não apresentem frestas

Usar telas em ralos externos e grelhas, vedar bem caixas de gordura e de esgoto

Vedar conduítes, pois escorpiões circulam pela fiação

Nos ralos internos colocar “tampa abre e fecha” e manter fechado

Nos ralos de pias e tanques sempre utilizar o “ralinho japonês”

Não acumular entulhos, materiais de construção, madeiras ou folhas secas

Evitar plantas ornamentais muito densas e trepadeiras junto aos muros e paredes

Manusear materiais de construção e de jardinagem com luvas de couro

Manter camas e berços afastados das paredes

Não utilizar inseticidas nas redes de esgoto



