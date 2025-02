Prefeitura certifica 1ª escola em 2025 com o selo educação 5.0

Ariane Caldas





A inovação na rede de ensino municipal segue avançando. A Prefeitura de São José dos Campos certificou nesta quarta-feira (19), a primeira escola de 2025 com o selo de Educação 5.0.

A Emefi Profª Sônia Maria Pereira da Silva, localizada no Parque Novo Horizonte, recebeu a certificação, permitindo que mais crianças e jovens se desenvolvam no âmbito estudantil com as novidades.

Localizada há 24 anos na região leste, a unidade passará a atender seus 864 alunos com salas novas completamente equipadas, como a Sala Google, Maker, Sala de Artes, Sala de Leitura, Laboratório de Ciências e Salas para Educação Especial.

Os investimentos vão além da infraestrutura e tecnologia, proporcionando aos estudantes atividades que desenvolvem habilidades e competências socioemocionais, com ferramentas e materiais didáticos inovadores, e muito mais.

Expectativa e Legado

Os irmãos gêmeos Caio Pereira de Sousa e Caroline Pereira de Sousa, do 7º ano, estavam ansiosos pela certificação da escola e para aproveitarem os ambientes e ferramentas que vão contribuir ainda mais no aprendizado.

Para eles, a sala de artes é a mais legal e proporciona diversas possibilidades. “A estrutura é muito boa, tem ar condicionado, é geladinha e tem vários instrumentos pra gente pintar, desenhar e usar a criatividade, eu gosto bastante”, destacou Caroline.



A dupla Caio e Carol feliz durante evento da certificação | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

A certificação ficou ainda mais especial porque eles são sobrinhos-netos da patronesse da escola, Sônia Maria. “Nós conhecemos ela quando éramos bebês, não lembro muito bem, mas é bem legal isso”, disse Caio.

Carol completou dizendo que conhece um pouco da história da tia avó. “Minha mãe explicou para nós que ela era uma professora daqui da escola. Aí ela acabou falecendo e a escola homenageou ela com o nome”, explica.

Colegas, professores e equipe gestora também comemorou a certificação e os novos espaços em uma cerimônia repleta de emoção, alegria e poesia.

Transformação digital

Por meio do programa Educação 5.0 da rede de ensino municipal, a educação pública se atualiza e acompanha o desenvolvimento da sociedade, com as tecnologias e novidades que preparam a nova geração para o futuro.

Lançado pela Prefeitura em 2021, o programa visa consolidar a transformação digital na rede de ensino municipal com um novo modelo educacional, em que a escola passa a dispor de ferramentas tecnológicas para aprimorar o ensino, além de ambientes mais dinâmicos, colaborativos e de interação.

O programa já foi implantado em 32 unidades da rede municipal de ensino, que são:

• Emefi Alda de Souza Araújo (Jardim Mesquita)

• Emefi Luiza Guratti (Setville)

• Emefi Maria Antonieta Payar (Residencial Pinheirinho dos Palmares)

• Emefi Emmanuel dos Santos (Residencial Frei Galvão)

• Emefi Palmyra Sant’Anna (Vila Industrial)

• Emefi Terezinha Araújo (Jardim Santa Hermínia)

• Emefi Leonor Pereira Nunes Galvão (Vila Industrial)

• Emefi Martha Abib Castanho (Jardim Satélite)

• Emefi Profª Therezinha do Menino Jesus do Nascimento (Dom Pedro I)

• Emefi Profº Álvaro Gonçalves (Campo dos Alemães)

• Emefi Profª Vera Babo de Oliveira (Altos de Santana)

• Emefi Profª Maria Ofélia Veneziani Pedrosa (Jardim Pôr do Sol)

• Emefi Profª Lúcia Pereira (Jd. Santo Onofre)

• Emefi Profª Otacília Madureira de Moura (Vila Nova Conceição)

• Emefi Mercedes Rachid Edwards (São Francisco Xavier)

• Emefi Doutor Possidônio José de Freitas (Galo Branco)

• Emefi Profª Homera da Silva Braga (Morumbi)

• Emefi Prof. Moacyr Benedicto de Souza (Campo dos Alemães)

• Emefi Profª Dosulina Chenque Chaves de Andrade (Altos de Santana)

• Emefi Profº Antônio Palma Sobrinho (Parque Nova Esperança)

• Emefi Profª Ana Berling Macedo (Alto da Ponte)

• Emefi Profª Silvana Maria Ribeiro de Almeida (Jardim Cerejeiras)

• Emefi Profª Sebastiana Cobra (Jardim das Indústrias)

• Emefi Profª Mariana Teixeira Cornélio (Jardim Telespark)

• Emefi Profª Elizabete de Paula Honorato (Jardim Mariana)

• Emefi Profª Áurea Cantinho Rodrigues (Jardim Oswaldo Cruz)

• Emefi Profª Ruth Nunes da Trindade (Parque Interlagos)

• Emefi Prof° Waldemar Ramos (Vista Verde)

• Emefi Profª Ildete Mendonça Barbosa (Residencial União)

• Emefi Profª Elza Regina Ferreira Bevilacqua (Jardim Estoril)

• Emefi Profª Rosa Tomita (Jardim São José II)

• Emefi Profª Sônia Maria Pereira da Silva (Parque Novo Horizonte)



