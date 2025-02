Palmeiras x Botafogo-SP , ASSISTIR AO VIVO, PALPITES, ESCALAÇÕES Paulistão 2025, HOJE (20/02)

Por MRNews



O Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira (20), às 19h30 (de Brasília), para enfrentar o Botafogo-SP no Allianz Parque. A partida é válida pela penúltima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista e tem grande importância para as pretensões do Verdão na competição.

Situação das equipes

O Palmeiras vive um momento de pressão, pois corre risco de ficar fora das quartas de final. Com 17 pontos, o time de Abel Ferreira ocupa a terceira colocação do Grupo D, atrás de São Bernardo (22) e Ponte Preta (19). Para seguir com chances de classificação, precisa vencer seus dois últimos jogos e torcer por tropeços dos concorrentes diretos.

O Botafogo-SP, por sua vez, também enfrenta um cenário complicado. A equipe de Ribeirão Preto é a terceira colocada no Grupo A, com 11 pontos, cinco atrás do vice-líder Mirassol. As chances matemáticas de classificação existem, mas são reduzidas.

Onde assistir Palmeiras x Botafogo-SP

A partida será transmitida ao vivo pela TNT Sports (TV fechada) e pelo serviço de streaming Max.

Palpites para Palmeiras x Botafogo-SP

André Donke : Palmeiras 3 x 1 Botafogo-SP

: Palmeiras 3 x 1 Botafogo-SP Jailson Vilas Boas : Palmeiras 1 x 0 Botafogo-SP

: Palmeiras 1 x 0 Botafogo-SP Ubiratan Leal: Palmeiras 3 x 0 Botafogo-SP

Prováveis escalações

Palmeiras:

Weverton; Mayke, Murilo, Naves e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Flaco López.

Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Maurício e Gustavo Gómez estão lesionados. Paulinho e Felipe Anderson ainda não reúnem condições de jogo.

Botafogo-SP:

João Carlos; Ericson, Edson e Alisson Cassiano; Wallison, Sabit, Dramisino e Gabriel Risso; Douglas Baggio, Pablo Thomaz e Alexandre Jesus.

Técnico: Márcio Zanardi

Desfalques: O meia Leandro Maciel está suspenso.

Arbitragem

Árbitro: João Vitor Gobi

João Vitor Gobi Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho e Alex Alexandrino

Anderson Jose de Moraes Coelho e Alex Alexandrino VAR: Thiago Duarte Peixoto

Com a pressão por um resultado positivo, o Palmeiras deve buscar um jogo ofensivo, enquanto o Botafogo-SP tentará surpreender fora de casa. O desfecho da partida pode ser determinante para o futuro das duas equipes no Paulistão.