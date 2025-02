Orquestra Joseense se apresenta no Cine Santana no dia 26

Posted on

Em um grande evento muito especial para a população sorocabana, a Caravana 20 anos da TV TEM terá seu encerramento, no próximo sábado (6), a partir das 10h, na Praça Coronel Fernando Prestes, no Centro de Sorocaba, recebendo o Megamutirão de Empregos edição do Mês do Trabalhador e uma série de atrações gratuitas e abertas […]