Operação Casa Limpa visita regiões leste e sul no sábado

Posted on

A Secretaria de Segurança Pública (SSP), por meio das equipes do Policiamento Ambiental do 3º BPAmb em parceria com a Guarda Municipal, realizou nesta quinta-feira (3) uma grande apreensão de munições e drogas no meio de uma mata no Guarujá. As ações ainda estão em andamento e fazem parte da Força Tarefa da Operação Escudo […]