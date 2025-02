Inscrições para camarote com acessibilidade na Avenida Carnaval começam dia 20 de fevereiro – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

A revitalização do aspecto visual e logístico do Mercado Municipal Miguel Sutil está prestes a impulsionar a economia do centro histórico de Cuiabá. Essa visão também é abraçada pelos comerciantes, com alguns deles já ansiando por uma revolução no ambiente. Na quinta-feira, dia 17, esse sonho se concretizou com o emocionante lançamento oficial da construção […]