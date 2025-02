Inscrição para o Prêmio Fenig Destaque 2024 vai até esta terça-feira (18)

Posted on

Cláudio Alciprete Secretaria de Proteção ao Cidadão A Defesa Civil de São José dos Campos realiza nesta quinta-feira (4) uma simulação do Plano de Ação de Emergência na comunidade ribeirinha do Jaguari, entre as cidades de São José dos Campos e Jacareí. A ação teve início na quarta (3) e ocorre em conjunto com […]