Governo de MS destaca integração, comércio e irmandade com os países vizinhos – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Na solenidade de abertura do Seminário Internacional da Rota Bioceânica, que ocorre em Campo Grande, o governador Eduardo Riedel destacou que este novo corredor vai promover integração, impulsionar o comércio, mas acima de tudo proporcionar um sentimento de fraternidade e irmandade com os países vizinhos.

“O que nos une é tirar este sonho do papel. Temos a obrigação de motivar a nossa gente. O sentimento de irmandade é o principal elo da Rota Bioceânica, muito mais do que as obras e comércio internacional. Estes benefícios envolvem toda população ao longo deste caminho”, afirmou o governador.

Riedel ponderou que os países envolvidos terão grandes desafios pela frente, tanto na infraestrutura física, como nos demais compromissos. “Vamos buscar a fluidez e integração em todas as áreas, que vai ser um desafio para nossas diplomacias. A rota será um motivo de competitividade ao setor privado. No ano que vem teremos a inauguração da ponte (binacional) e as diversas estradas para viabilizar o corredor”.

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, participou da abertura e destacou que além da rota por Porto Murtinho, tem mais quatro (corredores) em andamento ligando o Brasil aos países da América do Sul, rumo ao Oceano Pacífico. Sobre o corredor do Mato Grosso do Sul destacou que as ações estão avançadas.

“Uma alegria fazer parte deste processo. Somos um povo de paz com nossos vizinhos da América do Sul, o que nos dividem são meras ruas estreitas. Esta unidade nos faz ter uma riqueza única. Hoje temos uma política de Estado com cinco rotas de integração Sul-Americana”.

O secretário Jaime Verruck da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) destacou que o corredor bioceânico é mais do que uma obra e sim uma integração sem fronteiras na América do Sul. “Um novo capítulo da geopolítica, que vai além do concreto e asfalto e sim da integração de pessoas, um compromisso com o futuro, que vai impactar muitas vidas, abrindo um leque de oportunidades”.

Localizado em ponto estratégico no corredor bioceânico, o porto de Iquique no Chile, é um dos caminhos para seguir rumo ao Oceano Pacífico. O governador de Tarapacá (Chile), José Miguel Carvajal Gallardo, região onde está o terminal, participou da abertura e citou as oportunidades que serão abertas.

“Vivemos um momento histórico, de muito orgulho. Um sonho econômico e social, que vai ser um projeto humanizador, que reduz a distância entre os povos. Oportunidades econômicas em um momento significativo para América do Sul, que era um sonho de tantos e tantas”.

Evento

O Seminário Internacional da Rota Bioceânica e o 6º Foro de los Gobiernos Subnacionales del Corredor Bioceânico é uma realização do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), com o apoio da Fiems e do Sebrae/MS, tendo a colaboração da Energisa e Águas Guariroba.

As atividades começaram na terça-feira (18) e seguem até dia 20 de fevereiro. O objetivo do evento é fomentar o desenvolvimento e a integração regional entre Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, destacando as oportunidades e desafios que serão gerados pelo Corredor Bioceânico, trajeto rodoviário de 3.320 km que vai conectar os quatro países ao Oceano Pacífico rumo ao mercado asiático.

A programação contará com painéis, reuniões técnicas e culturais, envolvendo autoridades governamentais, empresários e especialistas de diversas áreas. Todas as atividades ocorrem no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende