Goiás x Inhumas – ASSISTIR COM IMAGENS Campeonato Goiano, HOJE (20/02), GOIANÃO 2025, PALPITES

O jogo entre Goiás x Inhumas e acontece HOJE (20/02) às 19h30 hs. O mandante da partida é o Goiás busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Campeonato Goiano de 2025. Role a tela e assista aqui mesmo no MRNews

Fonte: Site de Noticias Serie D

Goiás x Inhumas: Onde Assistir, Horário e Detalhes do Jogo pelo Campeonato Goiano 2025

A TV Brasil Central (TBC) vai transmitir, nesta quinta-feira (20), o confronto entre Goiás e Inhumas, válido pela sétima rodada do Campeonato Goiano ao vivo de Futebol 2025. O duelo, que inicialmente estava programado para o dia 5 de fevereiro, foi adiado pela Federação Goiana de Futebol (FGF) e agora acontecerá às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia.

Transmissão e Cobertura Completa

A TBC, emissora oficial do Goianão pelo terceiro ano consecutivo, iniciará sua programação esportiva a partir das 18h30, trazendo um pré-jogo especial com análises, informações das equipes e expectativas para a partida. Após o apito final, a emissora seguirá com um pós-jogo completo, incluindo os melhores momentos, entrevistas exclusivas com jogadores, técnicos e torcedores.

O jogo também poderá ser acompanhado ao vivo pelo canal oficial da TBC no YouTube e pelo aplicativo TBC Flix, garantindo que os torcedores tenham diversas opções para não perder nenhum detalhe.

Momento das Equipes

O Goiás entra em campo buscando mais uma vitória para consolidar sua posição entre os primeiros colocados do torneio. A equipe alviverde vem de uma série de bons resultados e conta com o apoio de sua torcida para conquistar mais três pontos.

O Inhumas, por sua vez, luta para subir na tabela e se afastar da parte de baixo da classificação. O time aposta em um sistema defensivo sólido e no contra-ataque para surpreender o adversário fora de casa.

Prováveis Escalações

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Matheus Sales, Guilherme Marques e Palacios; Apodi, Allano e Vinícius. Técnico: Zé Ricardo.

Inhumas: Léo; Gabriel, Matheus Dias, Henrique e João Paulo; Willian, Marquinhos e Rodriguinho; Pablo, Luan e Diego. Técnico: Luiz Carlos.

Arbitragem

A arbitragem da partida será conduzida por Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Fabricio Vilarinho da Silva e Cristhian Passos Sorence. O VAR estará sob a responsabilidade de Elmo Resende Cunha.

Expectativa para o Jogo

Com estilos de jogo distintos, a partida promete ser equilibrada e com emoções do início ao fim. O Goiás tem um elenco mais experiente e joga em casa, mas o Inhumas quer surpreender e dificultar a vida do favorito. A torcida pode esperar um grande espetáculo nesta rodada do Goianão 2025.

Fique ligado na transmissão da TBC e não perca nenhum detalhe deste grande confronto!