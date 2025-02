Escolas da rede municipal de ensino estão com inscrições abertas para matrícula na Educação de Jovens e Adultos (EJA) em Sorocaba

Posted on

Fundação vai garantir mais 250 bolsas para professores e alunos do ensino médio de escolas públicas de MS desenvolverem projetos de Iniciação Científica, totalizando 1.250 Foi publicado sexta-feira (17), no Diário Oficial do Estado, a convocação de mais 50 projetos selecionados no Pictec 4, programa da Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência […]