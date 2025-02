Equipes da Prefeitura mantêm esquema de prontidão devido à ocorrência de chuvas – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Segurança Urbana (Sesu), com apoio das demais secretarias, Saae/Sorocaba e Urbes – Trânsito e Transportes, mantém nesta quarta-feira (19) equipes mobilizadas para monitorar e atuar na cidade, em decorrência das chuvas intensas da tarde drterça-feira (18) e a possibilidade de mais precipitações nos próximos dias.

A Defesa Civil de Sorocaba registrou 41 milímetros de chuva nas últimas 24 horas na cidade. O acumulado em três dias no município é de 41 mm e em fevereiro, de 312 mm. O nível do rio Sorocaba chegou a ficar 1,20 metro acima do normal e segue baixando, com a régua marcando 30 centímetros.

A Secretaria de Mobilidade (Semob) informa que não há vias fechadas ao tráfego de veículos, no momento. Houve interdições temporárias de tráfego na Rua Padre Madureira, e Av. Dom Aguirre (Bairro/Centro – em frente ao Atacadão), assim como na Av. Afonso Vergueiro e imediações da Praça da Bandeira, Rua Ananias Pires do Amaral (Jd. São Pedro) e proximidades do córrego na Vila Mathilde, como a Rua Professora Elza Salvestro Bonilha. Também foi identificada enxurrada na Av. Armando Sales de Oliveira e quedas de árvore nos bairros Jardim Simus, Vila Assis e Jardim Astro.

Duas casas foram atingidas pelas águas no Jardim Isafer, porém sem registro de desabrigados. Agentes de trânsito coordenam o tráfego nos principais corredores viários da cidade, de forma a melhorar a mobilidade urbana. Ao passo que a Secretaria de Serviços Públicos (Serpo) faz a limpeza de vias, capinação e manutenção de ruas de terra. Por sua vez, as equipes da Saae/Sorocaba prosseguem com os serviços de desobstrução de córregos e da rede de drenagem.

A Defesa Civil de Sorocaba, inclusive, implementa no município a Campanha SP Sempre Alerta – Operação Chuvas 2024/2025, no período de 1º de dezembro a 31 de março, seguindo diretrizes estaduais.

Os canais de contato, em caso de emergências, são: o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil (199).