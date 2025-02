empresários de quatro países iniciam rodada de negócios em busca de oportunidades – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

São cinco minutos para cada empresa se apresentar. Em cada mesa estão sete empresários em busca de oportunidades e novos negócios diante de um mercado que se abre com a Rota Bioceânica. Na sua primeira edição a “Sessão de Negócios” promovida pelo Sebrae-MS reúne empreendedores de quatro países: Brasil, Paraguai, Argentina e Chile.

Esta integração social e econômica acontece durante o Seminário Internacional da Rota Bioceânica, que começou nesta terça-feira (18), em Campo Grande. A primeira edição da rodada (negócios) está sendo feita na Sala Heliophar de Almeida, dentro do Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo.

“Aqui nós temos potenciais compradores e vendedores dos quatro países que compõem a rota bioceânica. Nós temos grupos argentinos, paraguaios, chilenos e brasileiros. É uma ação de fato de aproximação, de conhecimento deste mercado que se abre. Nós estamos desbravando uma rota e acreditamos que hoje teremos ótimas iniciativas”, afirmou Sandra Amarilha, diretora técnica do Sebrae.

Ela explica que o evento pode “abrir as portas” para muitos contratos comerciais. São empresários de diversos segmentos diferentes, sendo que muitos grupos já iniciaram conversa antes, marcando o encontro de propostas para este local. “Nós temos uma expectativa enorme. Acreditamos em uma transformação com o corredor. Tanto do nosso Estado, quanto dos países que compõem essa rota. As perspectivas são muito positivas”.

Novos contatos

Na porta de entrada da rota bioceânica, Neodi Vicari abriu diversos negócios em Porto Murtinho, que vão desde restaurante, posto de gasolina e espaço de triagem e estacionamento dos veículos de carga. Ele participa da sessão de negócios do Sebrae e adianta a sua expectativa com a implantação do corredor.

“Nós conseguimos descobrir muita coisa positiva que já existe até aqui no Estado e não sabíamos. Este relacionamento com pessoas de outros países é muito proveitoso. A expectativa é que com a rota tudo aconteça rapidamente e que outros empreendedores entrem na região. Este turismo e comércio internacional comecem o mais rápido possível”.

Vicari revela que já fez contatos importantes nesta terça-feira. “Já estamos trocando algumas figurinhas, contatos de possíveis produtos para importar e também devemos pensar em exportação, para ficar no nosso radar”.

Dayane Rodrigues de Oliveira tem uma empresa de consultoria internacional, que auxilia quem deseja exportar ou importar produtos. Com sede em Campo Grande, ela participa do evento e entende que vai conseguir muitos contatos importantes. “Já consegui conversar com muitas empresas e já tenho alguns contatos feitos. Temos 10 meses de atividade e por isso o espaço é uma grande oportunidade”.

A empresária destaca que a importação e exportação com os países vizinhos já acontece na prática, mas o corredor bioceânico vai impulsionar este caminho. “Vai fomentar com certeza os negócios. Vamos vivenciar esta realidade daqui para frente”.

Dinâmica

A rodada de negócios começa com sete empresários em cada mesa. Cada um tem cinco minutos para se apresentar, enquanto os demais avaliam a possibilidade de investir, comprar ou vender produtos aos colegas. Depois deste tempo, as empresas começam a trocar de mesa para que todos possam ter contato e descobrir as potencialidades.

“Aqui cada empresa vai fazer simultâneas apresentações em múltiplas mesas com um tempo cronometrado, onde em cada momento um empresário vai apresentar o seu portfólio para o grupo. O objetivo é fazer com que a gente fomente negócios entre os países, incluindo os empresários do Mato Grosso do Sul”, descreveu Hugo Castro Jorge Bittar, analista do Sebrae-MS.

No final do dia um relatório será preenchido e cada participante vai informar se fechou negócio e o valor das transações para que seja feito o balanço do evento. “É muito importante que haja este tipo de ação e todo este seminário preparado pelo Governo do Estado será profícuo neste sentido. A rota é algo fantástica e acredito que esta iniciativa seja a primeira de muitas”, disse Castro.

Evento

O Seminário Internacional da Rota Bioceânica e o 6º Foro de los Gobiernos Subnacionales del Corredor Bioceânico, que irá reunir cerca de 1.400 participantes, vindos de 22 países das Américas, Europa, África e Oceania. A realização é do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), com apoio da Fiems, Sebrae, Energisa e Águas Guariroba.

O evento ocorre no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo e irá reunir autoridades dos governos brasileiro, paraguaio, argentino e chileno, dos municípios e governos regionais que são abrangidos pelo Corredor Bioceânico, assim como empresários e demais interessados da sociedade civil.

A programação contará com painéis, reuniões técnicas e culturais, envolvendo autoridades governamentais, empresários e especialistas de diversas áreas. As atividades ocorrem entre 18, 19 e 20 de fevereiro.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende