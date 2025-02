Edital nº 166/2024 – Segunda Licenciatura em Matemática EaD: resultado definitivo da análise documental – IFSP

Formados em quaisquer cursos superiores de licenciatura na área de Ciências Exatas podem se inscrever, entre 26 de novembro de 2024 e 12 de janeiro de 2025, no processo seletivo para o curso superior de Segunda Licenciatura em Matemática. As aulas serão iniciadas no primeiro semestre de 2025 na modalidade de Educação a Distância.

No total, são oferecidas 200 vagas para o curso, distribuídas em seis polos de Educação a Distância (EaD): Diadema, Matão, Peruíbe, Jaú, São João da Boa Vista e Bragança Paulista.

O curso tem duração de quatro semestres. Haverá encontros presenciais em alguns sábados, no polo selecionado pelo candidato.

Todas as vagas do Edital nº 166/2024 são reservadas apenas para quem possui formação completa em qualquer curso superior de Licenciatura na Área de Ciências Exatas.

Objetivo

O curso integra o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e visa proporcionar a professores já licenciados uma segunda habilitação na área de Matemática, fortalecendo sua atuação pedagógica e contribuindo para o aprimoramento da educação em regiões com menor oferta de cursos presenciais.

O objetivo do curso é formar profissionais habilitados para atuar na docência nos níveis de ensino fundamental e médio, nas diversas modalidades de ensino, com uma formação aprofundada em Matemática.

Inscrição

A inscrição deve ser realizada no portal processoseletivo.ifsp.edu.br. A taxa de inscrição para participar do processo seletivo é de R$ 30.

No período de 26 de novembro a 1º de dezembro de 2024, podem solicitar a isenção da taxa de inscrição os candidatos que atenderem aos seguintes requisitos: possuir renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimos (renda menor ou igual a R$ 2.118,00) por pessoa e ter cursado o ensino médio, da 1ª à 3ª série, integralmente em escola da rede pública ou com bolsa integral em escola da rede privada.

No ato da inscrição, os candidatos deverão enviar, obrigatoriamente, o Diploma ou Declaração de Conclusão de Curso e o Coeficiente de Rendimento Acadêmico contido no Histórico Escolar ou em Declaração emitida pela Instituição de Ensino Superior.

Veja aqui como realizar o pagamento da taxa de inscrição, exceto os candidatos que tiveram seu pedido de isenção da taxa de inscrição deferido.

Os candidatos serão classificados por curso, turno e polo escolhido, em ordem decrescente de Coeficiente de Rendimento Acadêmico.

Reserva de vagas

Do total de vagas, 50%, de cada Polo, são reservadas apenas a candidatos que estudaram todos os anos do Ensino Médio, integralmente, em instituições públicas de ensino brasileiras, identificados mediante as informações descritas no formulário de inscrição. Entre essas vagas, há reserva para candidatos com deficiência, quilombolas, pretos, pardos ou indígenas e com renda bruta menor ou igual a R$ 1.412,00 por pessoa que reside no mesmo domicílio. Veja todas as informações sobre a reserva de vagas no edital.