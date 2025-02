Desassoreamento de córregos avança em 6 frentes pelas regiões

Cláudio Ribeiro





Secretaria de Gestão Habitacional e Obras

Com as escavadeiras hidráulicas em ação, o desassoreamento de rios, córregos e valas de São José dos Campos segue em ritmo acelerado. Atualmente a Prefeitura executa o serviço no Córrego Cambuí, que corta as regiões centro e sudeste, e em outros 5 pontos das bacias hidrográficas da área urbana.

Iniciado na segunda quinzena de janeiro, o trabalho tem prazo de 5 meses para ser concluído. Porém pode ser finalizado antes da data estabelecida, já que a limpeza das margens e dragagem de sedimentos dos leitos dos cursos d’água estão fluindo com rapidez.

No total serão 60 quilômetros lineares de limpeza. A programação inclui os córregos Pararangaba, Alambari, Ponte Alta, Senhorinha e Olaria, vários afluentes, outras valas e o piscinão do Jardim São Vicente e Jardim do Lago.

Canais limpos

Dragagem na Vala dos Verdureiros, na região oeste | Foto: PMSJC

Cerca de 32 quilômetros de canais já foram desassoreados. Entre os locais beneficiados, estão os córregos Buerinho (leste), Putins (sudeste), Ressaca (oeste) e Rio Comprido (sul), além de diversas valas.

O desassoreamento faz parte do Plano de Gestão 2025-2028. Realizada anualmente, a ação tem o objetivo de minimizar os problemas causados pela chuva, evitando enchentes e alagamentos.

Mais informações e fotos na página de acompanhamento das obras do site da Pefeitura.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Gestão Habitacional e Obras