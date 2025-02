CET-Rio interdita ruas no entorno do Sambódromo para montagem de estrutura do Carnaval – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

As ruas no entorno serão interditadas para testes de luz e som – Beth Santos / Prefeitura do Rio

A CET-Rio informa que nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro, algumas ruas no entorno do Sambódromo serão interditadas para montagem de estruturas para os testes de luz e som. Serão interditadas as seguintes vias, da seguinte forma:

I – Avenida Presidente Vargas:

a) duas pistas centrais, sentido Candelária, no trecho compreendido entre o entroncamento em frente à edificação da Empresa de Correios e Telégrafos e a Rua de Santana, no dia 18 de fevereiro de 2025, das 22h às 4h do dia subsequente;

b) duas pistas centrais, sentido Praça da Bandeira, no trecho compreendido entre a Avenida Passos e o entroncamento oblíquo ao Trevo das Forças Armadas, no dia 19 de fevereiro de 2025, das 22h às 4h do dia subsequente.

II – Rua Benedito Hipólito, no trecho compreendido entre a Rua Carmo Neto e a via de descida do Viaduto Trinta e Um de Março, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2025, de 22h até 1h dos dias subsequentes;

III – Avenida Salvador de Sá com a Rua Frei Caneca, no dia 18 de fevereiro de 2025, das 22h às 4h do dia subsequente;

IV – Rua da América, no trecho compreendido entre a Praça Santo Cristo e a Viaduto São Pedro e São Paulo, nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro de 2025, das 22h às 4h dos dias subsequentes;

V – Viaduto São Pedro e São Paulo, pista sentido Zona Sul, no trecho compreendido entre a Rua da América e a Avenida Trinta e Um de Março, nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro de 2025, das 22h às 4h dos dias subsequentes, provenientes da:

VI – Avenida Trinta e Um de Março, pista sentido Zona Sul, nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro de 2025, das 22h às 4h dos dias subsequentes, provenientes da:

VII – vias de acesso à Avenida Trinta e Um de Março, sentido Zona Sul, nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro de 2025, das 22h às 4h dos dias subsequentes, provenientes da:

a) Avenida Presidente Vargas;

b) Rua Benedito Hipólito.

c) Avenida Salvador de Sá;

d) Praça Santo Cristo;

e) Rua Vidal de Negreiros.

Para minimizar os impactos ao tráfego e orientar os motoristas nos dias do evento, orientadores de tráfego, técnicos da CET-Rio e agentes da GM estarão no local.