Casa Chico Triste recebe espetáculo SomBRafrica

A Casa de Cultura Chico Triste recebe nesta quinta-feira (20), às 19h, o espetáculo SomBRafrica, da Companhia Quase Cinema, de Taubaté. A atração utiliza a técnica do Teatro de Sombras para abordar questões históricas e ambientais.

A apresentação faz parte do projeto “Arte Viva Arte – Intervenções Artísticas”, iniciado no mês passado, com uma vasta programação de atividades culturais gratuitas por toda a cidade.

O espetáculo tem classificação livre e contará com tradução simultânea em Libras (Língua Brasileira de Sinais).

O projeto é financiado pela Lei Paulo Gustavo, por meio da Fundação Cultural Cassiano Ricardo (edital LPG006/FCCR/2024).

Sinopse

SomBRafrica é inspirado no universo da diáspora africana a partir do poema Navio Negreiro, de Castro Alves. A peça é o resultado de uma pesquisa híbrida, onde a dança, ritmos e imagens constroem uma narrativa que destaca o protagonismo da cultura afro-brasileira na formação do povo brasileiro.

No palco, as sombras remetem ao ritual e apresentam a resistência dos negros, com sua força e alegria encantadora. Apesar de todo o sofrimento, celebram a vida ao som dos tambores.

Elementos da estética afro-brasileira alimentam a trama e a imaginação dos espectadores. Imperdível!

Ficha Técnica

Produção: Companhia Quase Cinema

Local: Casa de Cultura Chico Triste (R. Milton Cruz, S/Nº – Vila Tesouro)

Classificação Indicativa: Livre

Serviço

Casa de Cultura Chico Triste

Rua Milton Cruz, s/n°, Jardim São Jorge



