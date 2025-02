Audiência pública discute integração da comunidade e sustentabilidade no Festival de Inverno de Bonito 2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

A audiência pública sobre o Festival de Inverno de Bonito 2025, realizada nesta segunda-feira (17), reuniu centenas de pessoas na Câmara Municipal de Bonito, marcando um momento importante de troca de ideias e propostas para fortalecer o evento. Com grande participação popular, o encontro destacou a necessidade de integrar a comunidade local e os visitantes, alinhando-se aos pilares: próspero, verde, digital e inclusivo.

Entre os temas debatidos, estiveram a promoção do turismo sustentável, a inclusão de novas tecnologias para melhorar a experiência dos visitantes e a criação de oportunidades econômicas para os moradores da região.

O evento também contou com a presença da vice-prefeita e secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Juliane Salvadori, do diretor de Cultura, Lelo Marchi, do secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, e do presidente da Fundação de Cultura, Eduardo Mendes.

Além disso, estiveram presentes os vereadores: Paulo Henrique Breda (Presidente da Câmara de Vereadores), Rose Aparecida, Professora Ramona, Adão Duarte, o vereador Lucas Capacete e o vereador Alemão do Som.

O Festival de Inverno de Bonito 2025 está marcado para ocorrer entre os dias 20 e 24 de agosto, prometendo ser um evento ainda mais integrado, sustentável e inclusivo, refletindo as discussões e propostas levantadas nesta audiência pública.

Com Assessoria da Fundação de Cultura MS