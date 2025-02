ASSISTIR Real Madrid x Manchester City AO VIVO CHAMPIONS LEAGUE 24/25, HOJE (19/02), PALPITES E ESCALAÇÕES

Por MRNews



Liga dos Campeões ao vivo! O Real Madrid x Manchester City jogam pela Champions League, edição 2024/2025 hoje, HOJE (19) 17 hs, confira detalhes da transmissão e prováveis escalações. A partida pela Champions League 2024 – 2025, ou a Liga dos Campeões da UEFA 2024 – 2025, acontece NESTE horário oficial de Brasília E SOB OS DOMÍNIOS DO primeiro time do confronto .

Real Madrid x Manchester City – Prévia, escalações e prognóstico

O Santiago Bernabéu será o palco de mais um emocionante confronto entre Real Madrid e Manchester City pela Liga dos Campeões. O jogo de volta dos playoffs das oitavas de final acontecerá no dia 19 de fevereiro de 2025, às 17h (horário de Brasília). Após um duelo eletrizante na Inglaterra, os espanhóis chegam com uma leve vantagem, mas a equipe de Pep Guardiola promete lutar até o último minuto.

Análise da partida

O Real Madrid conquistou uma importante vitória no Etihad Stadium, vencendo por 3 a 2. Vinícius Júnior brilhou ao marcar um belo gol, enquanto Jude Bellingham também deixou sua marca, consolidando a tradicional resiliência merengue na Champions. No entanto, a equipe de Carlo Ancelotti não vive sua melhor fase em LaLiga, tendo empatado com o Osasuna na última rodada, com Bellingham expulso e polêmicas de arbitragem.

Por outro lado, o Manchester City conseguiu uma vitória convincente contra o Newcastle por 4 a 0 na Premier League, com destaque para Omar Marmoush, autor de um hat-trick. Apesar do bom momento doméstico, o City enfrenta um histórico negativo ao tentar reverter derrotas no primeiro jogo de mata-mata na Champions League.

Situação das equipes

O Real Madrid terá reforços importantes, com Antonio Rüdiger e David Alaba aptos para o confronto. Federico Valverde também está à disposição, mas Dani Carvajal e Éder Militão seguem de fora.

O Manchester City poderá contar com o retorno de Ruben Dias e Nathan Aké, que foram poupados contra o Newcastle. Jack Grealish também pode aparecer no time titular, mas Manuel Akanji é desfalque certo ao lado de Oscar Bobb e Rodri.

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy; Camavinga, Tchouaméni; Rodrygo, Bellingham, Vinícius Júnior; Mbappé.

Manchester City: Ederson; Nunes, Dias, Aké, Gvardiol; Gonzalez; Savinho, Silva, De Bruyne, Marmoush; Haaland.

Prognóstico

O duelo promete ser mais um capítulo emocionante na rivalidade recente entre Real Madrid e Manchester City. O time de Guardiola precisará ser ofensivo para buscar a classificação, o que pode deixar espaços para os contra-ataques merengues.

Palpite: Real Madrid 2-2 Manchester City (Real Madrid avança por 5-4 no agregado).

Onde Assistir

No Brasil, a partida será transmitida pela TNT Sports e pelo HBO Max, com início às 13h30 , 14h45 ou 17h (horário de Brasília).

