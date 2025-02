ASSISTIR PSV x Juventus AO VIVO CHAMPIONS LEAGUE 24/25, HOJE (19/02), PALPITES E ESCALAÇÕES

Liga dos Campeões ao vivo! O PSV x Juventus jogam pela Champions League, edição 2024/2025 hoje, HOJE (19) 17 hs, confira detalhes da transmissão e prováveis escalações. A partida pela Champions League 2024 – 2025, ou a Liga dos Campeões da UEFA 2024 – 2025, acontece NESTE horário oficial de Brasília E SOB OS DOMÍNIOS DO primeiro time do confronto .

LINKS ÚTEIS

Liga dos Campeões

Taça dos Campeões Europeus

PSV x Juventus – Previsão, Notícias e Prováveis Escalações

Duelo decisivo na Liga dos Campeões

Na próxima quarta-feira, PSV Eindhoven e Juventus se enfrentam pelo jogo de volta dos playoffs da Liga dos Campeões. A partida está marcada para as 17h (horário de Brasília) no Philips Stadion. A equipe italiana venceu o primeiro confronto por 2 a 1 e chega com vantagem para decidir a classificação para as oitavas de final.

Análise do confronto

Apesar de ter conseguido igualar o placar temporariamente no primeiro duelo, o PSV acabou sofrendo um gol nos minutos finais e saiu derrotado de Turim. Agora, precisa de uma vitória simples para forçar a prorrogação e continuar sonhando com a classificação.

A equipe comandada por Peter Bosz tem um forte retrospecto como mandante na Europa, mantendo uma invencibilidade de 12 jogos. Além disso, nos últimos três jogos em casa pela Liga dos Campeões, venceu Girona, Shakhtar Donetsk e Liverpool. Entretanto, no cenário doméstico, o PSV perdeu a liderança da Eredivisie para o Ajax e vem oscilando nos últimos compromissos.

Pelo lado da Juventus, a equipe italiana chega embalada após vencer o clássico contra a Inter de Milão no final de semana e acumula quatro vitórias seguidas. O time de Thiago Motta tem mostrado eficiência no setor defensivo e um forte contra-ataque, o que pode ser determinante para segurar a vantagem e garantir a vaga.

Históricos recentes também favorecem a Velha Senhora. A Juventus nunca foi eliminada de uma fase de mata-mata da Liga dos Campeões após vencer o jogo de ida, um recorde que se estende desde 1979.

Notícias das equipes

O PSV terá alguns desfalques importantes. Ricardo Pepi está fora da temporada por lesão no joelho, enquanto Sergiño Dest, Malik Tillman, Rick Karsdorp e Olivier Boscagli seguem no departamento médico. Para suprir essas ausências, Mauro Júnior, Richard Ledezma e Tyrell Malacia são opções para Peter Bosz.

Na Juventus, Bremer, Juan Cabal, Arkadiusz Milik e Pierre Kalulu continuam fora. Além deles, Douglas Luiz é dúvida por conta de um problema na coxa. No ataque, Randal Kolo Muani deve continuar como referência, pois vive grande fase e marcou cinco gols nos últimos cinco jogos.

Prováveis escalações

PSV Eindhoven: Benitez; Ledezma, Flamingo, Obispo, Junior; Schouten, Veerman; Bakayoko, Saibari, Perisic; De Jong.

Juventus: Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani.

Palpite e prognóstico

O PSV deve partir para cima buscando reverter a desvantagem, mas a Juventus tem um time experiente e pode explorar os espaços deixados pelos holandeses. Acreditamos em um empate por 2 a 2, o que garantiria a classificação da Juventus pelo placar agregado de 4 a 3.

Palpite: PSV Eindhoven 2-2 Juventus (Juventus avança por 4-3 no agregado).

Onde Assistir

No Brasil, a partida será transmitida pela TNT Sports e pelo HBO Max, com início às 13h30 , 14h45 ou 17h (horário de Brasília).

Acompanhe em Tempo Real no ge.