ASSISTIR PSG x Brest AO VIVO CHAMPIONS LEAGUE 24/25, HOJE (19/02), PALPITES E ESCALAÇÕES

Por MRNews



Liga dos Campeões ao vivo! O PSG x Brest jogam pela Champions League, edição 2024/2025 hoje, HOJE (19) 17 hs, confira detalhes da transmissão e prováveis escalações. A partida pela Champions League 2024 – 2025, ou a Liga dos Campeões da UEFA 2024 – 2025, acontece NESTE horário oficial de Brasília E SOB OS DOMÍNIOS DO primeiro time do confronto .

LINKS ÚTEIS

Liga dos Campeões

Taça dos Campeões Europeus

PSG x Brest: Prévia, Prognóstico e Escalações para o Jogo da Champions League

O Paris Saint-Germain recebe o Brest no Parc des Princes nesta quarta-feira (19) para o jogo de volta do playoff da fase de mata-mata da Champions League. Após vencer a primeira partida por 3 a 0, o time de Luis Enrique está com um pé nas oitavas de final e espera confirmar sua classificação sem dificuldades.

Panorama da Partida

A vitória convincente no primeiro jogo deixou o PSG em situação confortável, já que nenhuma equipe conseguiu reverter um placar de três gols negativos em casa na história da competição. O time parisiense chega embalado, com 18 jogos de invencibilidade e 15 vitórias nos últimos 16 confrontos em todas as competições.

Já o Brest, que faz sua estreia na Champions League, enfrenta uma missão quase impossível. Além da desvantagem no agregado, o time tem um histórico ruim contra o PSG, sem vencer no Parc des Princes desde 1981 e sem conseguir marcar mais de dois gols nesse estádio em toda a sua história.

Retrospecto e Estatísticas

O PSG não perde para o Brest há 31 partidas.

O PSG venceu 17 das últimas 18 eliminatórias europeias em que venceu a primeira partida.

O Brest perdeu quatro dos últimos cinco jogos na Champions League.

PSG vem de seis vitórias consecutivas e busca ampliar essa sequência.

Prováveis Escalações

PSG:

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Barcola.

Brest:

Bizot; Zogbe, Chardonnet, Coulibaly, Pereira Lage; Lees-Melou, Magnetti, Doumbia; Faivre, Ajorque, Mama Balde.

Destaques Individuais

Ousmane Dembélé: O atacante vive grande fase, com 18 gols nos últimos 12 jogos.

O atacante vive grande fase, com 18 gols nos últimos 12 jogos. Gianluigi Donnarumma: Fundamental para a solidez defensiva do PSG.

Fundamental para a solidez defensiva do PSG. Romain Faivre: Principal esperança do Brest no setor ofensivo.

Prognóstico

O PSG tem amplo favoritismo para vencer novamente e avançar às oitavas. Mesmo com possível rodízio de jogadores, Luis Enrique deve escalar um time competitivo para garantir a classificação sem sustos. O Brest, por outro lado, pode focar mais na Ligue 1, onde ainda briga por vaga em competições europeias.

Palpite: PSG 4-0 Brest.

O que acha desse prognóstico?

Onde Assistir

No Brasil, a partida será transmitida pela TNT Sports e pelo HBO Max, com início às 13h30 , 14h45 ou 17h (horário de Brasília).

Acompanhe em Tempo Real no ge.