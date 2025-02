ASSISTIR Borussia Dortmund x Sporting AO VIVO CHAMPIONS LEAGUE 24/25, HOJE (19/02), PALPITES E ESCALAÇÕES

Liga dos Campeões ao vivo! O Borussia Dortmund x Sporting jogam pela Champions League, edição 2024/2025 hoje, HOJE (19) 13h45 hs, confira detalhes da transmissão e prováveis escalações. A partida pela Champions League 2024 – 2025, ou a Liga dos Campeões da UEFA 2024 – 2025, acontece NESTE horário oficial de Brasília E SOB OS DOMÍNIOS DO primeiro time do confronto .

LINKS ÚTEIS

Liga dos Campeões

Taça dos Campeões Europeus

Borussia Dortmund x Sporting Lisboa: Previsão, Notícias e Prováveis Escalações

Borussia Dortmund buscará evitar uma das maiores surpresas da história da Champions League ao receber o Sporting Lisboa nesta quarta-feira no Signal Iduna Park, pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da competição.

No primeiro confronto, disputado em 11 de fevereiro, o Dortmund dominou o Sporting e venceu por 3 a 0, com todos os gols saindo no segundo tempo. O time alemão demonstrou eficiência ofensiva, enquanto a equipe portuguesa não conseguiu ameaçar efetivamente, apesar de ter finalizado 13 vezes.

Análise do Confronto

O Dortmund venceu com gols de Serhou Guirassy, Pascal Gross e Karim Adeyemi. A equipe terminou a fase de grupos da Champions League com 15 pontos, perdendo a classificação direta por apenas um ponto. No entanto, vive uma fase instável no Campeonato Alemão, onde ocupa a 11ª colocação com 29 pontos, oito a menos que o RB Leipzig, última equipe na zona de classificação para a próxima Champions.

O técnico Niko Kovac enfrenta dificuldades, com duas derrotas em três jogos desde que assumiu. O Dortmund perdeu recentemente por 2 a 0 para o VfL Bochum na Bundesliga e tem um desempenho irregular em casa, com apenas uma vitória nos últimos sete jogos em seu estádio.

Já o Sporting, apesar da derrota no primeiro jogo, vive boa fase na Primeira Liga, liderando com 52 pontos, dois a mais que o Benfica. No entanto, a equipe não vence há três jogos, incluindo um revés na Champions e dois empates na liga nacional.

Historicamente, o Sporting conseguiu vitórias expressivas na Champions, como o triunfo por 4 a 1 sobre o Manchester City nesta temporada e a vitória por 3 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt em 2022. No entanto, o desempenho fora de casa é preocupante: são sete derrotas e três empates nos últimos 10 jogos fora de Portugal pela Champions.

Forma Recente

Borussia Dortmund (Champions League): WWLLWW

Borussia Dortmund (todas as competições): DWWLWL

Sporting Lisboa (Champions League): WLLLDL

Sporting Lisboa (todas as competições): WDWDLD

Notícias das Equipes

O Dortmund tem poucos desfalques, mas não contará com Felix Nmecha e Ramy Bensebaini, ambos fora até março. A equipe pode atuar com uma linha de quatro defensores composta por Julian Ryerson, Emre Can, Nico Schlotterbeck e Daniel Svensson. No meio, Gross deve ser mantido ao lado de Salih Ozcan, enquanto Guirassy lidera o ataque acompanhado de Adeyemi e Jamie Bynoe-Gittens.

No Sporting, os laterais Geny Catamo e Nuno Santos estão fora, o que pode levar Ivan Fresneda e Matheus Reis a assumirem essas posições. Zeno Debast e Morten Hjulmand devem formar o meio-campo, pois Daniel Braganca está fora da temporada por lesão ligamentar. Pedro Gonçalves também desfalca a equipe, deixando Francisco Trincão e Biel como prováveis pontas ao lado do centroavante Viktor Gyokeres.

Prováveis Escalações

Borussia Dortmund:

Kobel; Ryerson, Can, Schlotterbeck, Svensson; Ozcan, Gross; Adeyemi, Brandt, Bynoe-Gittens; Guirassy

Sporting Lisboa:

Silva; Fresneda, Diomande, Quaresma, Reis; Debast, Hjulmand; Trincão, Simoes, Biel; Gyokeres

Palpite

Sporting precisará partir para o ataque desde o início para tentar reverter o placar agregado de 3 a 0, o que pode abrir espaços para os contra-ataques do Dortmund. Embora os alemães não tenham uma defesa sólida, sua vantagem confortável e o fator casa os tornam favoritos para avançar.

Palpite: Borussia Dortmund 2-2 Sporting Lisboa (Dortmund avança por 5-2 no agregado).

Onde Assistir

No Brasil, a partida será transmitida pela TNT Sports e pelo HBO Max, com início às 13h30 , 14h45 ou 17h (horário de Brasília).

Acompanhe em Tempo Real no ge.