ASSISTIR Benfica x Monaco AO VIVO CHAMPIONS LEAGUE 24/25, HOJE (18/02), PALPITES E ESCALAÇÕES

A partida pela Champions League 2024 – 2025, ou a Liga dos Campeões da UEFA 2024 – 2025, acontece NESTE horário oficial de Brasília E SOB OS DOMÍNIOS DO primeiro time do confronto .

Liga dos Campeões

Taça dos Campeões Europeus

Prévia do Jogo: Benfica x Monaco – Champions League 2024/25

No dia 18 de fevereiro de 2025, Benfica e Monaco se enfrentam no Estádio da Luz, em Lisboa, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. O confronto promete ser emocionante, com os portugueses levando a vantagem de 1 a 0 conquistada no primeiro jogo em Monaco.

Análise da Partida

Benfica chega para este jogo com um ótimo momento de forma. Na primeira partida, a equipe de Bruno Lage venceu por 1 a 0, com um gol de Vangelis Pavlidis, que está em grande fase na competição. O time também contou com a expulsão de Al-Musrati, do Monaco, que, ao receber um cartão amarelo, fez gestos de provocação ao árbitro, resultando em seu cartão vermelho.

No campeonato português, o Benfica também vem mostrando seu poder, vencendo o Santa Clara por 1 a 0, com gol de Bruma, e se mantendo na briga pelo topo da Primeira Liga, atrás apenas do Sporting Lisboa. No entanto, o time tem enfrentado dificuldades em jogos da Champions League em casa, com apenas uma vitória nas últimas oito partidas em sua casa na competição.

Por outro lado, o Monaco chega a Lisboa após uma vitória impressionante por 7 a 1 sobre o Nantes, em jogo da Ligue 1, mas enfrenta uma dura realidade em competições europeias, com uma péssima sequência de resultados fora de casa. O Monaco perdeu os últimos quatro jogos como visitante e não vence fora de casa na Champions League desde 2014, quando foi derrotado pelo próprio Benfica.

Desfalques e Expectativas

O Benfica terá alguns desfalques importantes para este jogo. Florentino está suspenso por ter acumulado três cartões amarelos, e a equipe também enfrenta problemas com lesões. Angel Di Maria e Tomas Araujo, ambos contundidos no jogo de ida, são dúvidas, assim como Renato Sanches, Fredrik Aursnes, Manu Silva e Alexander Bah, que continuam no departamento médico. Bruma também está suspenso devido a uma expulsão na Europa League com o Braga.

No Monaco, a situação não é muito diferente. Além da suspensão de Al-Musrati, o time de Adi Hutter não poderá contar com Denis Zakaria, Vanderson, Aleksandr Golovin, Jordan Teze, Soungoutou Magassa e Folarin Balogun, todos por problemas físicos. No entanto, a boa notícia para o Monaco é o retorno de Christian Mawissa, que estava suspenso.

Escalações Possíveis

Benfica: Trubin; Santos, Otamendi, Silva, Carreras; Amdouni, Kokcu, Barreiro, Akturkoglu; Pavlidis, Cabral

Monaco: Majecki; Kehrer, Salisu, Mawissa, Henrique; Camara, Coulibaly; Akliouche, Ben Seghir, Minamino; Biereth

Projeção do Jogo

Com um elenco mais completo, o Benfica tem grande chance de avançar para as quartas de final, apesar dos desfalques e da pressão da torcida. Já o Monaco, embora tenha mostrado força no ataque contra o Nantes, enfrentará sérias dificuldades para vencer em Lisboa, especialmente diante de tantos problemas defensivos e lesões.

Palpite: Benfica 2-2 Monaco (Benfica vence por 3-2 no agregado)

Ambas as equipes devem buscar o gol e protagonizar uma partida movimentada. No entanto, o Monaco terá que se superar para reverter a vantagem do Benfica, que ainda é o favorito para garantir sua vaga nas quartas de final da Champions League.

Onde Assistir

No Brasil, a partida será transmitida pela TNT Sports e pelo HBO Max, com início às 13h30 , 14h45 ou 17h (horário de Brasília).

