Urbam informa sobre destinação de resíduos da construção civil

José Roberto Amaral Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico A 26ª edição do campeonato de aerodesign organizado pela SAE Brasil reuniu mais de mil estudantes de engenharia em São José dos Campos no final de semana de competições. O torneio teve duração de quatro dias e contou o apoio institucional da Prefeitura. De acordo com […]