Ubatuba reforça alerta para vacinação contra a febre amarela – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Diante do aumento de casos de febre amarela no Estado de São Paulo, a Prefeitura de Ubatuba reforça a importância da vacinação como medida essencial para a prevenção da doença. Segundo dados oficiais apresentados pelo Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE), já foram confirmados 13 casos da doença em humanos no estado, resultando em 10 óbitos, todos em pessoas que não haviam sido vacinadas.

A Secretaria de Saúde orienta que toda pessoa deve ser vacinada ao menos uma vez contra a doença – caso tenha recebido a vacina após os cinco anos de idade, ou duas doses se vacinação em caso de crianças. “É importante lembrar que esse imunizante faz parte do calendário básico de vacina de crianças. A população pode aproveitar iniciativas em Ubatuba, como o “Sextou com Vacina”, para realizar essa imunização”, enfatizou a enfermeira coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Alyne Ambrogi.

Atenção

A prefeitura alerta que as pessoas devem estar atenta à presença de macacos mortos em áreas urbanas e rurais. Os primatas não transmitem a febre amarela aos humanos, mas sua morte pode indicar a circulação do vírus. Por isso, caso algum macaco morto seja encontrado, é fundamental não tocar no animal e comunicar imediatamente o setor de Zoonoses para que as medidas de vigilância sejam adotadas.

A febre amarela é uma doença grave, mas pode ser prevenida com uma única dose da vacina. A Prefeitura de Ubatuba pede a colaboração de todos para garantir a imunização e evitar novos casos.