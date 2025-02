Ubatuba Participa do 2° Encontro de Fundos de Assistência Social – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Prefeitura Municipal de Ubatuba, por meio da Secretaria de Assistência Social, participou do 2° Encontro de Fundos de Assistência Social, realizado nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro, em Brasília-DF, no Instituto Serzedello Corrêa (ISC). O evento reuniu gestores e representantes de todo o Brasil.

Durante o encontro, foram realizadas palestras, oficinas e apresentações de experiências sobre gestão financeira e orçamentária. A iniciativa foi promovida pela Secretaria Nacional de Assistência Social, por meio da Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social, com o objetivo de fortalecer a Política de Assistência Social e aumentar a eficiência dos fundos estaduais e municipais.

Entre os principais temas abordados estavam:

• Reprogramação de saldos para 2025;

• Portaria MDS 1.045: novos critérios para execução de emendas e ações estruturais do MDS;

• Novo sistema de prestação de contas para agilizar o SUAS e novas portarias sobre financiamento do SUAS;

• Peças orçamentárias PPA, LDO e LOAS para cumprimento do artigo 30 da LOAS e fortalecimento do SUAS versão 02, além das mudanças de portarias.

O evento contou com a participação de secretários estaduais e diretores de planejamento orçamentário do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

A secretária de Assistência Social, Silvia Issa, destacou a importância do evento para o município: “É sempre importante reforçar e buscar o fortalecimento da Política de Assistência Social, além de ampliar a eficiência dos fundos estaduais e municipais”, comentou Issa.