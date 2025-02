Sob as Asas de Nossas Fábulas” entra em cartaz no Museu Histórico Sorocabano neste sábado (22) – Agência de Notícias

A exposição “Mythos: Sob as Asas de Nossas Fábulas”, do artista visual Rubião Cozer, poderá ser conferida a partir deste sábado (22), no Museu Histórico Sorocabano (MHS), localizado na Vila Hortência, anexo ao Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros”.

Promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), a iniciativa cultural tem como objetivo levar a arte para perto da população sorocabana e valorizar os artistas locais.

A exposição é composta por nove telas, produzidas com a técnica óleo sobre tela, de Rubião Cozer, que retratam figuras femininas mitológicas representadas por aves, tornando-as parte da narrativa de cada uma. Segundo o artista, as obras materializam histórias, evocando simbolismos profundos entre mulher e pássaro, como liberdade e destino, leveza e força, instinto e transcendência.

São representadas nas obras figuras como Afrodite, Hécate, Lachesis, Perséfone, Atena, Ofélia, Harpias e Garça Donzela, evidenciando não apenas a força mítica, mas também, a conexão entre o humano e o alado. “Desde os tempos antigos, o feminino e o alado se entrelaçam em mitos e fábulas que atravessam culturas e séculos. Esta exposição explora a força, o mistério e a transcendência dessas figuras”, explica Rubião.

Rubião Cozer cresceu no interior do estado de São Paulo e, desde cedo, esteve imerso em diferentes manifestações artísticas. Aos 14 anos, participou de sua primeira exposição coletiva junto ao lançamento de um fanzine, o que anos depois o inspirou a fundar seu próprio estúdio de ilustração ao lado de outros artistas locais, desenvolvendo projetos editoriais e publicitários.

Formou-se em Publicidade e, logo após a graduação, foi convidado a abrir sua própria agência, onde atuou como diretor de criação por dez anos, focando em design gráfico, ilustração, produção de vídeo e jingles. Paralelamente, dedicou-se à performance artística em bandas e realizou exposições de obras que homenageiam figuras icônicas do rock.

Desde o final de 2019, Rubião dedica-se inteiramente às artes visuais em seu estúdio, participando de exposições coletivas em São Paulo e explorando uma produção que se volta à complexidade da figura humana. A maioria dos seus retratos é baseada em imagens de pessoas desconhecidas – referências de redes sociais ou de livros fotográficos – que acentuam uma certa impessoalidade e provocam o espectador a refletir sobre as contradições da vida moderna. Ele busca captar a essência humana por meio de um retrato que é, ao mesmo tempo, íntimo e distante, refletindo as relações contraditórias do mundo atual.

Rubião foi vencedor do Prêmio “Prof. Flávio Gagliardi” de Artes Visuais em 2023, com a obra “Oxum” e, em 2024, ganhou um prêmio na Índia, no evento “Art of Motocycling”, organizado pela marca Royal Enfield, uma empresa multinacional indiana de fabricação de motocicletas. Ele se inscreveu na categoria “Arte feita à mão” e “História em Quadrinhos”, e ganhou a etapa Brasil nas duas categorias. Depois, disputou com outros artistas da América Latina e foi escolhido como vencedor global da categoria “Arte feita à mão”, com o trabalho “Stay Vintage”.

“Mythos: Sob as Asas de Nossas Fábulas” poderá ser conferida pelo público de terça a sexta-feira, das 9h às 16h, e sábados, domingos e feriados, das 11h às 16h, até o dia 27 de abril. O MHS está localizado na Rua Theodoro Kaisel, 883, na Vila Hortência.

Os ingressos do Zoo custam R$ 8, para pessoas de 12 a 59 anos; e R$ 4, para crianças de 6 a 11 anos, além de estudantes dos ensinos Fundamental, Médio, Técnico ou Superior, reconhecidos pelo MEC, mediante comprovação de matrícula ou carteira estudantil dentro do prazo de validade. Crianças até cinco anos, idosos acima de 60 anos completos e pessoa com deficiência, garantindo-se também ao seu acompanhante, quando necessário e quando comprovada essa condição, são isentos de pagamento do ingresso.

Mais informações sobre a exposição “Mythos: Sob as Asas de Nossas Fábulas” podem ser obtidas pelo telefone: (15) 99112-8671 ou pelo e-mail: [email protected].