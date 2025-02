Qual filme vai passar Terça (18/02) na Globo? SESSÃO DA TARDE

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 18/02/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Sessão da Tarde de Terça-feira (18/02/2025) – Roubo nas Alturas

A tradicional Sessão da Tarde da próxima terça-feira (18) traz uma divertida e eletrizante comédia para os espectadores: “Roubo nas Alturas” (Tower Heist). O filme, lançado em 2011, conta com um elenco estrelado, incluindo Ben Stiller, Eddie Murphy, Casey Affleck e Alan Alda, e é dirigido por Brett Ratner.

Sinopse

A trama gira em torno dos funcionários de um luxuoso prédio em Nova York, que veem suas vidas virarem de cabeça para baixo quando o magnata Arthur Shaw (Alan Alda), morador da cobertura, é preso por fraude financeira. O problema? Ele roubou o fundo de pensão dos empregados do edifício! Revoltados e sem perspectiva de recuperar o dinheiro, o gerente Josh Kovacs (Ben Stiller) decide planejar um assalto ousado ao apartamento do magnata, contando com a ajuda de um pequeno time improvável, que inclui o trambiqueiro Slide (Eddie Murphy).

Por que assistir?

Com muito humor e cenas de ação eletrizantes, “Roubo nas Alturas” é uma excelente pedida para quem gosta de filmes cheios de reviravoltas e um toque de crítica social. Além disso, a química entre Ben Stiller e Eddie Murphy garante momentos hilários, tornando o filme uma ótima opção para toda a família.

📺 Não perca! “Roubo nas Alturas” será exibido na Sessão da Tarde na terça-feira, 18 de fevereiro de 2025, na TV Globo.