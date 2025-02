Professor de Ubatuba conquista mais um ouro em competição – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Após ter conquistado o ouro em Wuhan, na China, em 2019, competindo no tiro com arco em dupla durante jogos mundiais militares, em 2025, o professor e atleta de Ubatuba, Juan Ricardo Feindt Urrejola, trouxe mais uma conquista para a Capital do Surfe.

Como integrante da Seleção Brasileira, Urrejola recebeu, no último domingo, 16, a medalha de ouro no vôlei sentado nos Invictus Games 2025, em Vancouver, Canadá. Essa foi a primeira participação do Brasil neste evento internacional, criado em 2014 pelo príncipe Harry, que reúne militares veteranos com deficiência para competir e promover a inclusão através do esporte.

O professor recebeu a medalha diretamente das mãos do Principe Harry. “O príncipe agora sabe onde é Ubatuba”, comemorou o atleta. A prefeita Flavia Pascoal também usou suas redes sociais para enaltecer a conquista de Urrejola. “Parabenizo Juan pela conquista da medalha de ouro no vôlei sentado, promovendo a inclusão e levando o nome da nossa amada Ubatuba ao mundo”, disse.

A competição, que ocorreu de 8 a 16 de fevereiro, reuniu atletas de 23 países em 11 modalidades, incluindo seis de inverno e cinco de verão. A delegação brasileira, composta por oito atletas, competiu nas modalidades de natação e vôlei sentado. Na final do vôlei sentado, a equipe brasileira enfrentou a Nigéria e garantiu a vitória por 2 a 0, assegurando o lugar mais alto do pódio.