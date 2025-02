Prefeitura realiza ação de combate aos escorpiões nesta quinta-feira (20) no Jardim São Carlos – Agência de Notícias

Mantendo a sequência de ações na cidade, a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Saúde (SES), realizará, nesta quinta-feira (20), a 3 ª edição do mutirão de combate aos escorpiões.

Dessa vez a ação será no Jardim São Carlos e proximidades, na Zona Sul. O ponto de concentração das equipes será na Praça “Álvaro Jacob”, que fica na Rua Prof. Magalhães de Noronha, esquina com a Rua Joana Pedrina Dal Médico.

A iniciativa contará com um esforço multitarefas que reunirá, além da SES, as Secretarias de Serviço Público e Obras (Serpo), de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (Seplan) e de Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), além do Saae/Sorocaba e da Urbes – Trânsito e Transportes.

Durante a ação, serão realizados serviços de roçagem, coleta de inservíveis, bem como limpeza de bueiros e abordagens educativas sobre prevenção de casa em casa.

Essa iniciativa contempla a campanha “Sorocaba contra os escorpiões”, que contará com ampla divulgação da Secretaria de Comunicação (Secom) nos canais oficiais da Prefeitura de Sorocaba.