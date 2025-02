Palácio da Saúde recebe visita de representantes do Coren-SP no setor de podiatria – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves

Representantes do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) visitaram, na manhã desta segunda-feira (17), o setor de podiatria clínica do Sistema Único de Saúde (SUS). A especialidade pertence ao setor de Educação em Saúde, que fica dentro do Palácio da Saúde, localizado no Centro da cidade.

Podiatria é uma área da saúde especializada em cuidado com os pés, se tornando algo fundamental para a prevenção e tratamento de complicações de doenças crônicas que podem afetar a parte do corpo. No Estado de São Paulo, somente três cidades realizam esse procedimento, sendo Sorocaba, São Paulo e Ribeirão Preto.

“Realizamos tudo para ser referência em podiatria, com o melhor de toda a infraestrutura necessária para nossos atendidos. Atualmente, realizamos cerca de 30 atendimentos, totalmente gratuitos por semana aqui no Palácio da Saúde”, disse o coordenador de Educação e Treinamento em Saúde, Zaqueu Soares de Meira.

Além do coordenador, esteve presente a enfermeira de podiatria, Clarisse Bramante; e o presidente da Câmara Municipal de Sorocaba, Luís Santos. Representando o Coren-SP, participaram a vice-presidente do conselho, Ana Paula Guarnieri; e a conselheira Márcia Rodrigues.