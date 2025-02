João Fonseca x Alexandre Müller: Onde Assistir e Horário da Partida no Rio Open 2025

Fonte: brazilsoccer.com.br

A temporada de 2025 começou com grande promessa para o tênis brasileiro, especialmente com o jovem João Fonseca, que tem se destacado nas quadras internacionais. Após conquistar seu primeiro título profissional no ATP 250 de Buenos Aires, Fonseca se prepara para mais um grande desafio: sua estreia no Rio Open 2025. O confronto será contra o francês Alexandre Müller, número 60 do mundo, e promete ser uma das atrações da primeira rodada do torneio.

Data e Horário do Confronto

A partida entre João Fonseca e Alexandre Müller ocorrerá nesta terça-feira, 18 de fevereiro, no Jockey Clube Brasileiro, localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro. Devido à configuração do torneio, o horário exato da partida não pode ser garantido, mas a expectativa é de que o jogo aconteça por volta das 21h30, horário de Brasília. O início da partida depende da duração dos jogos anteriores na quadra Guga Kuerten, com destaque para os duelos entre Sebastián Baéz e Sumit Nagal, seguidos de Alexander Zverev e Yunchaokete Bu.

Onde Assistir ao Jogo

Para os fãs de tênis que não puderem estar presentes no Jockey Clube Brasileiro, o duelo entre João Fonseca e Alexandre Müller será transmitido ao vivo pelo canal SporTV 3. Além disso, o público poderá acompanhar o confronto também pelo Globoplay + Canais, proporcionando diversas opções de acesso à partida.

Sobre João Fonseca

João Fonseca, de apenas 18 anos, já é considerado uma das grandes promessas do tênis brasileiro. Sua primeira participação no Rio Open ocorreu em 2024, quando surpreendeu a todos ao chegar até as quartas de final. Agora, com o título conquistado em Buenos Aires, ele entra em quadra mais confiante e determinado a superar seus feitos anteriores. Sua performance tem gerado grandes expectativas no esporte, e a cada torneio, Fonseca busca continuar sua ascensão no ranking mundial.

Detalhes do Jogo

Data : 18 de fevereiro de 2025

: 18 de fevereiro de 2025 Horário : Aproximadamente 21h30 (horário de Brasília)

: Aproximadamente 21h30 (horário de Brasília) Local : Jockey Clube Brasileiro, Rio de Janeiro

: Jockey Clube Brasileiro, Rio de Janeiro Transmissão : SporTV 3 e Globoplay + Canais

: SporTV 3 e Globoplay + Canais Rodada: 1ª rodada da chave principal

Os fãs de tênis e os torcedores brasileiros podem esperar uma grande partida entre João Fonseca e Alexandre Müller, com o brasileiro em busca de mais uma vitória histórica no Rio Open. Fique ligado para não perder nenhum detalhe deste confronto empolgante.