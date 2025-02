Governo de MS reforça parcerias pelo desenvolvimento de Campo Grande e avanços conquistados

Barbosinha destaca parceria institucional entre Estado e município para contribuição no desenvolvimento da Capital

A abertura da 12ª Legislatura (2025-2028) da Câmara Municipal de Campo Grande ocorreu hoje (17) e foi marcada por discursos que reafirmaram a importância da colaboração entre os poderes Legislativo e Executivo, tanto na esfera municipal e como na estadual. Representando o Governo de Mato Grosso do Sul, o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, enfatizou o compromisso com a Capital e ressaltou o papel fundamental do Legislativo na construção de políticas públicas eficazes para a população.

Durante sua fala, Barbosinha contextualizou o cenário de avanços conquistados pelo Estado nos últimos anos, fruto de reformas estruturantes e investimentos estratégicos que colocaram Mato Grosso do Sul como um dos estados que mais crescem no Brasil.

“Hoje, somos referência nacional em desenvolvimento, ocupação econômica e redução da pobreza extrema. E isso só foi possível porque decidimos recuperar a capacidade de investir e atuar de maneira coordenada com os municípios e o Legislativo”, afirmou.

A solenidade reuniu autoridades que também reforçaram a importância de Campo Grande no cenário estadual e nacional. O vice-governador apontou ainda que a Capital tem um papel estratégico no desenvolvimento do Estado e garantiu que o Governo seguirá como parceiro da administração municipal.

“Campo Grande é uma locomotiva que impulsiona Mato Grosso do Sul. O governo estadual tem sido um aliado permanente da gestão municipal, e isso se traduz em obras, investimentos e políticas públicas que elevam a qualidade de vida dos campo-grandenses”, disse.

A prefeita Adriane Lopes destacou que a nova legislatura representa um momento de renovação e união em prol da cidade. “Campo Grande avança quando há sintonia entre os poderes. O Executivo municipal e a Câmara têm trabalho lado a lado, e a parceria com o Governo do Estado potencializa nossas ações, garantindo mais investimentos e infraestrutura para a cidade”, pontuou.

Investimentos e projetos para a Capital

Barbosinha também lembrou que o Governo do Estado tem sido protagonista na viabilização de investimentos para a Capital, com um pacote robusto de obras nas áreas de infraestrutura, saúde, educação e mobilidade urbana.

“Iniciamos o ano letivo com investimentos que ultrapassaram R$ 1 bilhão na educação pública. Além disso, estamos ampliando os repasses para os hospitais, fortalecendo o atendimento de média e alta complexidade e garantindo que nossa população tenha serviços de saúde cada vez mais integrados”, destacou.

Já o presidente da Câmara Municipal, vereador Papy, ressaltou a importância do diálogo permanente entre os poderes para atender as necessidades da população.

“Nosso compromisso é com a população de Campo Grande. Aqui na Casa de Leis, vamos continuar debatendo e propondo soluções que façam a diferença na vida das pessoas, sempre contando com o apoio do Governo do Estado para concretizar esses avanços”, afirmou.

Um novo ciclo para Campo Grande

Encerrando sua participação na abertura dos trabalhos legislativos, Barbosinha deixou uma mensagem de otimismo e compromisso com a cidade.

“Este novo ciclo traz desafios, mas também grandes oportunidades. O Governo de Mato Grosso do Sul continuará de portas abertas para Campo Grande, pois sabemos que os avanços de nossa Capital reverberam em todo o Estado. Onde houver o interesse público e a necessidade de transformação, estaremos presentes”, concluiu.

A abertura da 12ª Legislatura reforça o compromisso do Governo de Mato Grosso do Sul em atuar de forma conjunta com os municípios, garantindo que as ações e investimentos cheguem à população e promovam um futuro mais próspero para todos os sul-mato-grossenses.

Lucas Cavalheiro, Comunicação Vice-governadoria

Fotos: João Garrigó