GCM detém homem procurado por falta de pagamento de pensão alimentícia – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba, às 22h40 de domingo (16), deteve um homem de 29 anos de idade, que era procurado pela Justiça, por falta de pagamento de pensão alimentícia. Ele estava em um bar no Jardim Bonsucesso, Zona Norte da cidade, e foi denunciado pela ex-mulher, que acionou a GCM pelo aplicativo de alerta para mulheres vítimas de violência doméstica, amparadas por medida protetiva judicial.

Ao chegar ao bairro, a GCM encontrou a mulher em um bar, que apontou o ex-marido, também em um bar, mas do outro lado da rua. Na abordagem, ele foi informado sobre o descumprimento da ordem judicial e que seria detido. Com ele havia R$ 2 mil no bolso da bermuda e um telefone celular, cujos pertences ficaram com um amigo do acusado.

Outra equipe da GCM foi acionada para dar apoio à ocorrência e levar a vítima à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sorocaba, mesma unidade onde o homem também foi apresentado. Na ocasião, ficou confirmado que havia mandado de prisão em aberto contra o acusado, em decorrência de pensão alimentícia não paga, e ele foi encaminhado ao Plantão da Polícia Civil, ficando à disposição da Justiça.