Equipe feminina do São José é campeã de beach rugby

Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

A equipe feminina do São José Rugby conquistou no último sábado (15) o título da 17ª edição do Beach Rugby Ilhabela. O beach rugby é uma adaptação do rugby sevens, sendo disputado na areia ao invés dos gramados.

O torneio contou com seis equipes, divididas em dois grupos de três. O São José começou sua campanha com uma vitória convincente sobre o Cougars por 25 a 5. No segundo confronto, enfrentou o SPAC e, em uma partida equilibrada, empatou por 20 a 20, garantindo sua classificação para as semifinais.

Na fase eliminatória, a equipe joseense enfrentou o Goianos e conquistou a vitória por 20 a 10, garantindo vaga na grande decisão. Na final, reencontrou o SPAC e, com um desempenho consistente, venceu por 25 a 15, sagrando-se campeão da competição de forma invicta.

Videogame internacional

O São José Rugby foi incluído no ‘Rugby 25’, game disponível para Xbox e PlayStation 5. A presença do time no jogo faz parte de um acordo entre a Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) e a produtora do game, que utilizou imagens e detalhes oficiais dos uniformes para representar a equipe no mundo digital.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida